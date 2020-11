S psychikou má pomoci posílení krizových linek, terapie a kampaň

Praha - Lidé, na které dopadly kvůli epidemii koronaviru psychické potíže, by mohli mít deset sezení u soukromých terapeutů zdarma díky dotačnímu programu, který navrhuje premiér Andrej Babiš (ANO). Peníze by mohli dostat terapeuti, kteří absolvovali pětiletý akreditovaný psychoterapeutický výcvik. Intervence budou limitovány počtem deseti sezení a vyňaty z krizového stavu, Babiš o tom dnes informoval ve spojitosti se zasedáním Rady vlády pro duševní zdraví. Kolik peněz by stát na věc uvolnil, neupřesnil. Rada plánuje také posílení krizových linek zaměřených především na děti a informační kampaň.

Kampaň bude obsahovat informace k sebepéči, rozpoznání příznaků nemoci, dostupným cestám pomoci, včetně kontaktů na laickou i profesionální podporu, pomoc a léčbu, uvedlo po jednání rady v tiskové zprávě ministerstvo zdravotnictví. Osvětu formou webových stránek a webových seminářů, informačních letáků, brožur a podobně má připravit ve spolupráci s Národním ústavem duševního zdraví. "Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy slíbilo posílit informace a intervence v oblasti prevence duševních onemocnění a zvyšování psychické odolnosti poskytované ze strany škol směrem k žákům a studentům," uvádí tisková zpráva.

Vláda se podle Babiše chystá zapojit další týmy psychologů do podpory veřejnosti a nastaví koordinaci meziresortní spolupráce i pro práci na úrovni krajů, uvedl. Připomenul také, že od 1. listopadu začala znovu fungovat linka psychologické pomoci na čísle 1221. Opatření, která dnes rada probrala, v nejbližší době projedná vláda.

Podle analýzy pracovní skupiny rady, kterou má ČTK k dispozici, krizových telefonických a online služeb využívaly v době nouzového stavu vyhlášeného kvůli epidemii koronaviru na jaře desetitisíce obyvatel Česka. Vysokou potřebu pomoci měli podle analýzy senioři, osamělí a lidé s chronickým tělesným nebo duševním onemocněním. Jako zranitelné skupiny se ukázaly osoby žijící v kolektivních zařízeních, děti, sociálně slabí, osoby bez internetu, lidé s fyzickým či mentálním znevýhodněním, menšiny a cizinci a občané uvízlí v zahraničí.

Podle studie Národního ústavu duševního zdraví z letošního května přibylo v dospělé populaci duševních chorob o deset procent a trojnásobně se zvýšilo riziko sebevražd.

Na jaře byla linka zřízena 25. března a fungovala tři měsíce. Za tu dobu vyřídili intervenční pracovníci více než 2600 hovorů, z nichž třetinu tvořila intervence u lidí s psychickými obtížemi. Linka byla určena všem občanům, kteří z důvodu aktuální krizové situace cítili nepřiměřenou psychickou zátěž.