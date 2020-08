S Pompeem bude ve středu jednat Babiš i senátoři

Praha - Premiér Andrej Babiš považuje za prioritu jednání s ministrem zahraničí Mikem Pompeem podporu obchodu. Další téma bude koronavirus, z americké strany očekává téma stavby jaderných bloků. Senátoři zahraničního výboru by s Pompeem rádi debatovali o kyberbezpečnosti, vztazích s Ruskem a Čínou a o mezinárodních institucích.

Babiš považuje za prioritu svého jednání s Pompeem obchod

Premiér Andrej Babiš (ANO) považuje za prioritu svého středečního jednání s americkým ministrem zahraničí Mikem Pompeem podporu obchodu. Další téma rozhovorů bude boj proti koronaviru, řekl dnes Babiš novinářům. Z americké strany očekává téma stavby jaderných bloků v Česku. Americká společnost Westinghouse je jedním z uchazečů o zakázku na stavbu nového bloku v Dukovanech. Jednání se zúčastní také vicepremiér a ministr dopravy, průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO), řekl dnes novinářům.

"Spojené státy jsou pro nás nejdůležitější trh mimo Evropskou unii z hlediska vývozu i dovozu," řekl Babiš. Vyjádřil lítost nad tím, že se v minulosti nepodařilo dotáhnout do konce dohodu o volném obchodu mezi Evropskou unií a Spojenými státy. Od Pompea by chtěl mimo jiné slyšet, proč se nedaří pokrok v jednání o liberalizaci obchodních vztahů obou velkých ekonomických bloků.

Další téma debaty by podle českého premiéra měla být spolupráce v boji s epidemií koronaviru. Babiš v této souvislosti zmínil, že chce mluvit například o omezeních, která platí pro využívání léku remdesivir, který se vyrábí v USA a pomáhá pacientům s těžkým průběhem nemoci.

Nadnesení otázky stavby nových jaderných bloků v Česku očekává Babiš spíš z americké strany. "Co se týká jádra, já chápu, že Spojené státy by rády měly nějakou preferenční pozici, ale tam je potřeba, aby ta soutěž byla transparentní, byla objektivní," řekl Babiš. Energetická společnost ČEZ by měla do konce roku vypsat zakázku na stavbu pátého bloku jaderné elektrárny Dukovany, očekává se, že mezi zájemci bude mimo jiné i Westinghouse.

"Je možné, že se otevře diskuse nad projektem třech moří, což se opět týká jak dopravy, tak energetiky. A není vyloučeno, že se bude třeba diskutovat 5G," řekl Havlíček k středečnímu jednání, které je podle něj naplánováno na necelou hodinu.

Americká diplomacie dávala najevo, že by Pompeo v Česku mohl debatovat i o mobilních sítích páté generace (5G). Spojené státy kritizují zapojení čínských dodavatelů technologií do výstavby těchto sítích, podle nich to představuje bezpečnostní riziko. Podle Babiše ale Česko v této oblasti nemá problém a je považováno za určitého lídra v kybernetické bezpečnosti.

Senátoři by s Pompeem rádi řešili vztahy s Ruskem a Čínou

Senátoři z výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost by s americkým ministrem zahraničí Mikem Pompeem ve středu rádi debatovali o kybernetické bezpečnosti, vztazích s Ruskem a Čínou či o mezinárodních institucích. Vyplývá to z jejich diskuse při dnešním zasedání. Okruhy témat, která senátoři nastolí při moderované debatě v horní komoře, by se měl dnes odpoledne zabývat ještě organizační výbor.

Pompeo bude ve středu zprvu jednat s předsedou Senátu Milošem Vystrčilem (ODS) a šéfem zahraničního výboru Pavlem Fischerem (nezávislý). V 14:35 Pompeo vystoupí v Senátu, po čemž bude následovat moderovaná diskuse. Podle Fischera se předpokládá, že ministrův projev bude trvat pět až sedm minut a debata zhruba čtvrt hodiny, stihnout by tak senátoři mohli tři až pět dotazů.

Senátor Ladislav Faktor (nezávislý) navrhoval dotaz, jaká ministr vidí největší nebezpečí pro západní společnost a její hodnoty. Místopředseda Senátu Jan Horník (STAN) by podle Fischera chtěl řešit problematiku aplikace TikTok. Americký prezident Donald Trump minulý týden vydal příkaz, kterým Američanům zakázal blíže nespecifikované obchodní transakce s čínskými společnostmi, které vlastní platformy TikTok a WeChat.

Místopředseda zahraničního výboru Tomáš Jirsa (ODS) zmínil obecně problematiku vztahů USA s Ruskem, Fischer zase s Čínou. Senátorka Renata Chmelová (KDU-ČSL) by chtěla znát Pompeův názor na odkaz prvního českého prezidenta Václava Havla.

Podle Jiřího Dienstbiera (ČSSD) by senátoři mohli Pompeovi klást i ne zcela příjemné otázky. Zmínil například různý přístup americké administrativy k vlivovým zásahům Ruska a Číny nebo přístup USA k mezinárodním institucím, jako jsou Organizace spojených národů (OSN) či Světová zdravotnická organizace (WHO). Debatovat by podle něj bylo možné též o stažení zhruba 12.000 amerických vojáků z Německa, které Spojené státy oznámily koncem července. Trump stažení části vojáků zdůvodňuje nedostatečnými výdaji Berlína na obranu.