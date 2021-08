S pirátským šátkem chtěl Fuksa napodobit Doktora, nevyšlo to

Tokio - Po finále už kanoista Martin Fuksa prozradil, proč si pro olympijský závod na kilometru vzal šátek s pirátskými symboly lebky a zkřížených hnátů. Chtěl se medailí přiblížit Martinu Doktorovi, který v šátku se stejným motivem v Atlantě 1996 vyhrál olympijské závody kanoistů na 500 i 1000 metrů. Mnohonásobný medailista z mistrovství světa i Evropy se však pod pěti kruhy znovu na stupně vítězů neprosadil, skončil pátý.

Když na závěr rozhovoru s českými novináři mluvil o symbolice pirátského šátku, těžko ze sebe soukal slova. "Myslím, že je to úplně jasné, proč jsem si ho vzal," hlesl a sklopil hlavu. Přemáhaly ho emoce, sluneční brýle zřejmě skrývaly slzy v jeho očích. "Nedokážu to asi říct. Nebo je to asi úplně jasný - chtěl jsem dokázat to, co Martin Doktor," posteskl si po závodě, který mu vytoužený úspěch nepřinesl.

Před tím se snažil věcně přistupovat k finálovému závodu. Nebyl ze sebe tolik zklamaný jako na OH 2016. "V Riu mě to mrzelo hrozně moc. Co jsem tam předvedl ve finále, to bylo strašné. Nedokázal jsem se soustředit na sebe, řešil jsem okolní vlivy. To bylo špatně. Tady jsem to dokázal, nikam jsem se nekoukal mimo, záběr za záběrem k cíli. Byl to určitě vyzrálejší výkon. I když výsledek je ten samý, tak s tímhle závodem jsem mnohem spokojenější než v Riu," přemítal.

Už v semifinále útočil zezadu a mohutným finišem se posunul na postupovou třetí příčku. Ve finále se mu závěr tolik nevydařil. "V semifinále jsem dal finiš mnohem lépe než ve finále. Tam jsem soupeře dojížděl, takže mi to dalo pocit sto deseti procent, měl jsem hroznou sílu, tady to nepřišlo. Moldavana jsem tolik nestahoval a nedostal jsem extra extázi do finiše," řekl. Po semifinále, které se pro kanoisty nezvykle jezdilo ve stejný den jako finále, měl ještě dost sil. "Před finále jsem se cítil hrozně dobře a věřil jsem, že to tak i dopadne. Chtěl jsem to prodat v závodě, což se povedlo, ale ti kluci byli rychlejší," uznal.

Mrzelo ho, že potřebná jiskra v koncovce boje o medaile nepřišla. "Měl jsem na to dát mohutnější finiš. Chyběl tam ten moment, kdy bych vybouchl jako v semifinále. Jak jsem neměl koho sjíždět, tak jsem tenhle pocit nedostal. Nepřišel finiš, který bych si představoval ve finále olympijského závodu," přiblížil desetinásobný mistr Evropy.

Myslel si, že úřadující mistr světa Isaquias Queiroz dos Santos z Brazílie získá zlato. "Brazilci to přeju, skvělej kluk. Na všechny ostatní jsem stopro měl, ale to jsou kdyby, to nikoho nezajímá," uvedl. Olympijské stříbro získal Číňan Liou Chao, třetí stejně jako před pěti lety projel cílem Serghej Tarnovschi z Moldavska, který o minulou medaili kvůli dopingu přišel. Před Fuksu se dostal ještě Francouz Adrien Bart. "Mrzí mě, že mě předjel Francouz, Číňan a Moldavan. Moldavan je osud, rok zpátky by tam nebyl. Francouz nevím, kde se to v něm vzalo. Nikdy mě nepředjížděl, ale dokázal se na olympijský závod perfektně připravit, všechna čest. U Číňanů nikdy nevíte. Mají roky, kdy jsou skvělí, což je asi teď, protože byli druzí i na deblu. Pak jsou roky, kdy to tolik nedávají," řekl Fuksa na adresu svých dalších přemožitelů.

Další olympijskou šanci může mít za tři roky. "Doufám, že se do Paříže vůbec podívám. Teď si chci vyhodnotit tenhle závod a pak se soustředit na přítomnost. I když nevyhraju, tak se chci pořád zlepšovat, baví mě to a chci jít dál a dál, dokud si olympijskou medaili nepověsím na krk," plánoval. A na Japonsko nebude ani letos vzpomínat ve zlém. "Japonsko je skvělé, Tokio je skvělé, všechno super. Lidi jsou božský, jejich mentalita mi vyhovuje, na to se mi bude vzpomínat krásně. Ještě krásněji by se mi vzpomínalo s medailí na krku," dodal.