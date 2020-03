S péčí o trávníky v parcích v Brně i letos pomohli koně

Brno - S péčí o trávníky ve vybraných městských parcích v Brně i letos pomohli dva valaši - Jasánek a Nil. Tažením prořezávali trávníky, aby byly po zimě provzdušněné, a zlikvidovaly se tak travní plísně. Jde o ekologický způsob péče o trávu, navíc je i atraktivní pro návštěvníky parku, řekl ČTK majitel koní Oskar Sněhota z Žarošic na Hodonínsku, odkud koníci do Brna přijíždějí.

Do čtyř brněnských parků jezdí takto pečovat o trávníky podle Sněhoty už deset let. "Začínáme vždy parkem v Lužánkách, který je největší a dá nám to práci na celý den. Jde asi o dvacet hektarů, to něco zabere," uvedl.

V Lužánkách koně pomáhali minulý týden. Dnes byli v parku na Kolišti, následoval Tyršův sad a pak park na Špilberku. "Koliště a Tyršův sad jsou malé, to zvládáme rychle, většinu dne pak trávíme na Špilberku. Veřejnosti se to moc líbí, zvláště maminkám s kočárky. Když je pěkně, je jich na procházkách hodně. Vždy se zastaví a nasměrují kočárek na koně, aby i dítě vidělo. Nebo s těmi staršími žádají, zda si koně mohou pohladit," řekl Sněhota.

Celých deset let Sněhota do Brna přijíždí s valachem Jasánkem, posledních zhruba sedm let i s Nilem. Před Nilem byl ještě jiný kůň. "S koňmi je údržba trávníků určitě ekologičtější. Jinak by se to muselo dělat s pomocí traktůrků," dodal Sněhota.

Parky má ve správě Veřejná zeleň města Brna. Ředitel společnosti Jozef Kasala uvedl, že po takto provedené "vertikulaci" se do půdy víc dostávají živiny, sluneční paprsky i voda, a proto trávník lépe regeneruje. Po dokončení prací koní bude následovat ještě přihnojování a dosetí travním osivem.