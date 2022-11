S&P: Tesle v USA klesá podíl na trhu, objevuje se levnější konkurence

New York - Americká automobilka Tesla, v jejímž čele stojí miliardář Elon Musk, zůstává jedničkou na trhu s elektromobily ve Spojených státech. Její tržní podíl se však snižuje, protože konkurenti uvádějí na trh čím dál více cenově dostupnějších modelů. Vyplývá to ze zprávy společnosti S&P Global Mobility. V letošních prvních třech čtvrtletích se podíl Tesly na trhu s elektromobily v USA podle této zprávy snížil na 65 procent ze 71 procent před rokem a ze 79 procent v roce 2020. S&P předpokládá, že do roku 2025 se tento podíl propadne na méně než 20 procent.

Pokles tržního podílu Tesly v USA se sice očekával, jeho tempo by však mohlo znepokojovat investory, upozornil server CNBC. Akcie Tesly od začátku letošního roku ztratily téměř polovinu hodnoty. Musk se v poslední době soustředí hlavně na internetovou společnost Twitter, kterou na konci října koupil za 44 miliard dolarů (více než bilion Kč). To mezi investory vyvolává obavy, zda Musk příliš nerozptyluje svou pozornost a zda se dostatečně věnuje řízení Tesly.

Podle S&P nyní Tesla pomalu ztrácí dominantní postavení na trhu v USA ve prospěch elektromobilů s cenou pod 50.000 dolarů (zhruba 1,2 milionu Kč), kde "Tesla zatím není skutečným soupeřem", uvádí zpráva. Cena elektromobilu Tesly s názvem Model 3 včetně dodání sice začíná zhruba na 48.200 USD, obvykle se však tato auta prodávají dráž kvůli příplatkům za volitelnou výbavu.

"Pozice Tesly se mění, protože přicházejí nové a dostupnější modely, které přinášejí stejné či lepší technologie a provedení," uvedla S&P. "Protože možnost výběru i zájem spotřebitelů o elektromobily se zvyšují, bude pro Teslu v budoucnu obtížné udržet si dominantní pozici," dodává S&P.

Agentura Reuters na začátku týdne s odvoláním na zdroje obeznámené se situací informovala, že Tesla vyvíjí novou verzi elektromobilu Model 3 s cílem snížit výrobní náklady. Musk v říjnu uvedl, že Tesla pracuje na modelu nové generace, který bude menší a levnější než dosavadní modely.

Trh s elektromobily je zatím velmi malý. Z více než deseti milionů aut zaregistrovaných v USA v letošních prvních třech čtvrtletích tvořily elektromobily jen zhruba 525.000 vozů, tedy přibližně pět procent. Ve stejném období loni bylo zaregistrováno 334.000 vozů, což představovalo necelá tři procenta celkového počtu registrací, plyne z údajů S&P. Kvůli úspěchu Tesly a vládním pobídkám se však na tento trh začaly více soustředit i tradiční automobilky.