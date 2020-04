S nemocí covid-19 zemřelo v ČR 186 lidí, dnes přibylo pět úmrtí

Praha - S nemocí covid-19, kterou způsobuje nový typ koronaviru, zemřelo v českých nemocnicích dosud 186 lidí. Dnes přibylo pět úmrtí. Vyléčilo se 1298 lidí, což je o 63 více než ráno. Počet potvrzených případů se dnes zatím zvýšil o 47 na 6701 od začátku epidemie. Vyplývá to z údajů na webu ministerstva zdravotnictví k 17:30. Počet provedených testů ministerstvo pravidelně zveřejňuje až druhý den ráno.

Všech pět nových úmrtí ve statistikách připadá na dnešní den. Nejvíce lidí od začátku epidemie zemřelo s covid-19 v pražských nemocnicích, a to 71. Následuje Moravskoslezský kraj s 20 oběťmi, střední Čechy hlásí 19 úmrtí a Karlovarský kraj registruje 17 úmrtí, uvedlo ministerstvo. Nejlépe je na tom Zlínský kraj, kde zatím s nákazou zemřel jeden člověk.

Počet nových případů nákazy dnes večer pravděpodobně ještě vzroste. V sobotu v tuto dobu ministerstvo evidovalo 57 nových případů nákazy, nakonec se sobotní denní přírůstek dostal na 105. Přesto ale potřetí v řadě klesl. Výrazně se ale také proti předchozím dnům snížil počet provedených testů, což o víkendu bývá běžné.

Nejvíce nakažených je dlouhodobě v Praze, dosud tam bylo potvrzeno 1580 případů. Na 100.000 obyvatel připadá v hlavním městě více než 116 nakažených. V Olomouckém kraji je na 100.000 obyvatel 98 případů nákazy a v Plzeňském kraji evidují na 100.000 obyvatel přes 94 nakažených. Naopak nejlépe na tom jsou jižní Čechy s 25 případy nákazy na 100.000 obyvatel.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch dnes Radiožurnálu řekl, že ve středu by mělo začít plošné testování, které by mělo ukázat promořenost populace. Týkat se bude Prahy, jižní Moravy, Litoměřicka a Litovelska. Lékaři by měli otestovat až 28.000 lidí.