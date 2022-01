S historickými lyžemi a v kostýmech závodilo na Žďársku přes 50 lidí

Polnička (Žďársko) - Zhruba 50 lidí se v Polničce na Žďársku vydalo na závod Skiman, který se jel na historických lyžích a v dobových kostýmech. Trať byla dlouhá asi osm kilometrů, cíl v Radostíně. V předchozích letech strávil jeden rekordman na trati pět hodin. Závodníci si akci užívají, míří tam i lidé z Krkonoš. Hodnotí se také nejlepší kostým. ČTK to řekl organizátor závodu Pavel Kusý.

Skiman připomíná historii běžeckého sportu v Čechách. Jezdí se od roku 2003. "Já odmalička lyžuju, přivedl mě k tomu otec. Potom jsem začal jezdit do hor a jednou tam přijel kamarád ještě s jedním kamarádem v dobových kostýmech. To už jsem se věnoval prodeji lyží, tak mi to přišlo jako dobrý nápad vzdát hold věcem, které byly na začátku lyžování. V padesátých letech minulého století se ještě jezdilo na těchto lyžích. A ze sranda závodu se stala parádní tradice, která je lidmi vyhledávaná," řekl ředitel závodu.

Nejdřív se setkají v Polničce u letní restaurace Vagon. Rozcvičí se, zaregistrují, zaplatí startovné, jež zahrnuje i gulášovou polévku a řízek s bramborovým salátem. Musí splnit podmínku, že jedou na historických lyžích a v dobových kostýmech. "Ti, co závodí, jsou v cíli za chvíli, do čtyřiceti minut. A pak jsou lidé, kteří si to opravdu užívají. Máme rekord trati pět hodin. Je to pro ně společenská událost, nikam nespěchají, potkají se s lidmi, které rok neviděli," řekl pořadatel. Většina závodníků pochází z Vysočiny, ale jezdí i z Krkonoš.

Dosud nejvíc jelo 78 závodníků. Kusý je rád, když jich je méně, do padesáti. Závod pro něj má pak větší kouzlo.

Každý rok se volí nejhezčí kostým. "Jsou to lidé fandové, tak mají krásnou výbavu, sehnané oblečení, obzvlášť dámy s tím umí hodně pracovat. Je to moc pěkné, výlet do minulého století, možná do třicátých let. Zmínil bych jedno jméno, Daniel Gregor, to je opravdu člověk z minulého století. Má krásné věci, spoustu lyží, spoustu oblečků," uvedl ředitel závodu.

On sám si bere jasanové lyže po dědovi, s nimi vyráží pravidelně a na dědečka tak vzpomíná. K tomu historické kalhoty, v zelené kamizolce, čepici a s klapkami na uši. "Jako to bylo v minulém století. Jezdí se v tom velice dobře. Jezdím i na normálních běžkách a nevidím velký rozdíl. Samozřejmě, že moderní lyže jedou daleko líp, ale jsou tam lidé fyzicky vybavení, že dokážou bez problémů porazit ty na normálních lyžích. Opravdu se s nimi jede pěkně, lyže je širší, mně se jezdí parádně," řekl Kusý.

Cíl závodu je před restaurací U Šimáka v Radostíně. Když lidé dojedou, čeká na ně kapela, již léta country skupina C band. "Máme to s bálem, je to moc příjemné. I lidé, kteří hrají v té kapele, říkají, že neznají lepší partu než nás. Jak hrábnou do strun, sál je hned plný," řekl hlavní pořadatel.

Nadšenci do historických lyži jeli i loni, přestože platila řada koronavirových omezení. "Byl to ilegální závod, ale jeli jsme venku. Nebyla pak žádná tancovačka," řekl Kusý.