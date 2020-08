S debatou o ošetřovném pro děti v karanténě Maláčová neuspěla

Praha - MMinistryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) neuspěla na dnešním jednání vlády s otevřením debaty o délce ošetřovného pro rodiče žáků, kteří se ocitnou v karanténě kvůli opatřením proti šíření koronaviru. Vicepremiér a šéf ČSSD Jan Hamáček (ČSSD) novinářům po zasedání kabinetu řekl, že věc sociální demokraté otevřeli po projednání dnešní agendy v "koaličním okénku", k ničemu ale nedošli.

Téma chtějí znovu otevřít v případě, že se koronavirus na školách rozšíří tak, že případné prodloužení ošetřovného nabude na aktuálnosti. Maláčová kritizuje, že ministr školství Robert Plaga (ANO) s ní neprojednal otázku ošetřovného při práci na manuálech, které má rozeslat ředitelům škol.

Ošetřovné se podle zákona vyplácí zaměstnancům s nemocenským pojištěním na děti do deseti let nejvýš devět dnů. Samoživitelky a samoživitelé ho mohou pobírat až 16 dnů na potomky do 16 let. Po uzavření škol kvůli nákaze se prodloužila doba vyplácení a zvýšil věk dětí i částka. Ošetřovné bylo možné čerpat na školáky do 13 let až do konce června. Příspěvek vzrostl od dubna ze 60 na 80 procent základu výdělku. Od začátku prázdnin se ošetřovné vyplácí zas v původní podobě. Vláda počítá od září s otevřením škol a lokálními opatřeními, v případě nákazy by do karantény neměly spadnout celé školy.

Na ošetřovné se letos ve druhém čtvrtletí, kdy zůstaly školy, většina školek či stacionáře zavřené, vydalo asi 7,06 miliardy korun. Je to zhruba patnáctkrát víc než za druhé čtvrtletí minulého roku. Systém nemocenského pojištění, z něhož se vedle ošetřovného platí i nemocenská, mateřská či otcovská, se letos dostal do nejhlubšího propadu od začátku svého fungování v roce 1993. Výdaje v prvním pololetí přesáhly příjmy zhruba o 13 miliard korun.

Maláčová uvítala, že se dnes na zdravotní radě dohodla na sdílení dat o nákaze v domovech seniorů. Ministerstvo je bude dostávat z centrálního registru při ministerstvu zdravotnictví. Připravuje i postup pro situace, kdy v domovech nebude dost ošetřovatelů, vycházet bude z pravidel přichystaných armádou. "Situace se bude posuzovat individuálně. Pak je možnost přesunout lidi do zdravotnických zařízení nebo na krizová lůžka," uvedla Maláčová. Dodala, že systém by se měl doladit v blízkých dnech.

Domovům na jaře v době nařízených omezení personál chyběl. Část pracovnic a pracovníků v sociálních službách skončila s dětmi a blízkými na ošetřovném, část v karanténě. Vypomáhat museli studenti zdravotnických či sociálních oborů, zapojili se i dobrovolníci.

Pro domovy seniorů či jiná obdobná zařízení zřízená neziskovými organizacemi, které se potýkají s nedostatkem financí, chce ministerstvo práce a sociálních věcí zajistit dodávky ochranných pomůcek z centrálních skladů.