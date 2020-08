S covidem-19 zemřelo už více lidí, než ročně na chřipku

Washington/Brasília - V souvislosti s nemocí covid-19, kterou způsobuje koronavirus SARS-CoV-2, zemřelo už ve světě podle údajů americké Univerzity Johnse Hopkinse (JHU) na 701.000 lidí. To je více, než si podle Světové zdravotnické organizace (WHO) ročně vyžádá chřipka, na niž každý rok zemře 290.000 až 650.000 lidí. SARS-CoV-2, poprvé odhalený loni koncem roku v Číně, se ve světě potvrdil už u téměř 18,6 milionu lidí. Chřipkou podle WHO ročně onemocní kolem miliardy lidí.

Nejvíce případů nákazy koronavirem i úmrtí s covidem-19 připadá na Spojené státy, které evidují už 4,77 milionu nakažených a téměř 157.000 úmrtí s covidem-19. Za poslední den zaznamenaly v USA 53.847 nakažených a 1302 úmrtí, oba údaje jsou vyšší než v předchozích dvou dnech. Prezident Donald Trump přitom na pravidelné tiskové konferenci v úterý opět americké úřady chválil. "Některé údaje ukazují, že naše neutuchající úsilí dostat virus pod kontrolu přináší dobré výsledky," řekl Trump, který opakovaně vysoký počet nákaz v zemi přičítá velkému množství provedených testů.

Výrazně vyšší počet případů nákazy potvrzených za posledních 24 hodin oznámila také Brazílie, kde přibylo 51.603 nakažených za den. Tato největší latinskoamerická země dosud zaznamenala 2,8 milionu nakažených a na 96.000 úmrtí s covidem-19. Reálné počty jsou ale v Brazílii podle expertů mnohem vyšší, protože tato země málo testuje.

Na mírné zlepšení ukazují údaje z Ruska, kde v poslední týdnu přibývá denně lehce nad pět tisíc případů, o týden dříve se počty blížily šesti tisícům a před tím byly vyšší než 6000. Za posledních 24 hodin se v Rusku potvrdilo 5204 nakažených a celkem tato země se 146 miliony obyvatel zaznamenala 866.627 infikovaných, což je čtvrtý nejvyšší počet ve světě po USA, Brazílii a Indii. Úmrtí s covidem-19 Rusko eviduje na 14.500.

Nejvíce nově potvrzených případů nákazy za den od konce června (290) eviduje za úterý Česká republika, kde se od vypuknutí epidemie nákaza zjistila u 17.286 lidí, z toho 383 pacientů s covidem-19 zemřelo.

Ukrajinské ministerstvo zdravotnictví zařadilo Českou republiku spolu s dalšími asi 120 státy do tzv. červené zóny s nepříznivou koronavirovou situací. Při příjezdu na Ukrajinu tak budou muset lidé z těchto zemí předložit negativní test na koronavirus nebo absolvovat karanténu. V "červené zóně" jsou kromě ČR například i Slovensko, Čína, Maďarsko, Německo, Bulharsko, Polsko, Francie či Rusko.

Přitom i na Ukrajině počty nově potvrzených nakažených rostou. Za poslední den zaznamenala Ukrajina 1271 případů nákazy, což je její nový rekord. Ten předchozí z 30. července činil 1197 nakažených. Celkem zaznamenala dosud Ukrajina 75.490 nakažených, z toho 1788 pacientů v souvislosti s covidem-19 zemřelo.

Nejvyšší denní nárůst počtu případů nákazy SARS-CoV-2 za předchozí tři týdny oznámilo v úterý večer Turecko, kde se uplynulý den potvrdilo 1083 nakažených koronavirem SARS-CoV-2, což je. V turecké metropoli už podle Ankarské lékařské komory (ATO) nejsou volná lůžka jednotek intenzivní péče v koronavirových nemocnicích a problémy s kapacitou mají také ostatní nemocnice v Ankaře. Zdravotnické ředitelství provincie Ankara ale tvrdí, že situaci v Ankaře má pod kontrolou.