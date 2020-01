S bluesmanem Introvičem se dnes rozloučili hudebníci i cyklisté

Praha - S frontmanem kapely Bluesberry Petarem Introvičem se dnes ve strašnickém krematoriu v Praze za zvuků bluesové hudby rozloučili hudebníci i cyklisté. Zpěvák, harmonikář, kytarista a skladatel Introvič zemřel po dlouhém boji s následky vážného zranění 9. ledna ve věku 68 let. Hudebník byl známý svoji vášní pro cyklistiku, která se mu stala osudnou. Po nehodě z loňského června skončil v nemocnici a již se neprobral z umělého spánku.

"Kolo mu bylo osudem stejně jako blues, a k obojímu potřebuje člověk duši," řekl ve smutečním projevu jeho bývalý spoluhráč z kapely Bluesberry, herec a klávesista Václav Kopta.

V zaplněné smuteční síni přišli dát Introvičovi poslední sbohem mimo jiné hudebníci Ondřej Hejma a Ivan Hlas, fotograf Ivan Prokop, divadelník a scenárista Lumír Tuček, zpěvačka Marcela Březinová, šéf sdružení Unijazz Čestmír Huňát nebo pražský koordinátor cyklistiky Pavel Polák.

Introvič, který byl součástí komunity muzikantů z Hanspaulky, kam například patří Ondřej Hejma, Ivan Hlas, Martin Kraus, Mário Císař, Richard a Vladimír Tesaříkovi a Václav Kopta, byl zakladatelem skupiny Bluesberry, která vznikla v roce 1971. V roce 1982 se skupina hrající blues, boogie, funk i rockově laděné skladby stala vítězem českého folkového festivalu Porta. Do širšího povědomí se dostala díky záznamu z tohoto ročníku, zastoupena na něm byla skladbou Good Morning Blues (Dobrejtro blues) od amerického folkaře Leadbellyho. Introvič v kapele působil jako skladatel, textař, zpěvák, hráč na foukací harmoniku, akordeon i kytaru. "Bylo s ním vždycky veselo, odešel mi s ním kus života," uvedl zpěvák Hlas.

Poslední rozloučení s Introvičem připomínalo bluesový koncert. Lidé v závěru smutečního obřadu potleskem odměnili reprodukované Introvičovy skladby jako Pocem moje stará, Blues ve stínu lípy nebo Bluesový král.

Kapele Bluesberry po úspěchu na folkovém a countryovém festivalu Porta vyšlo EP nazvané Co je to blues? a v roce 1987 dlouhohrající nahrávka. "Kdyby v Praze byla hospoda, kde by měli otevřeno do dvou ráno a hrála se tam muzika jako na prvním albu Bluesberry, chodil bych tam raději než k Tygrovi nebo do Slavie," řekl tehdy hudební kritik Jiří Černý.

Od listopadu 1989 Introvičova skupina vydala deset dalších alb, poslední v roce 2016. Pod názvem Nahrávky koncertů z let 1982-1984 obsahuje záznam koncertu ke 45 letům existence Bluesberry. "Tehdy jsme to neuměli a hráli jsme s nadšením výrazně amatérsky. Teď to hrajeme taky s nadšením, ale já jsem jediný diletant, který nezná noty, a mám kolem sebe skvělý muzikanty," řekl před lety Introvič.

Přestože Introvič patřil k oporám české bluesové scény, hudba jej neživila. Vystřídal řadu zaměstnání - pracoval jako skladník, sanitář, zaměstnanec gramofonové firmy, správce dětského hřiště a na pražském magistrátu ve funkci koordinátora rozvoje cyklistických stezek.