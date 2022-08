S basketbalisty v O2 areně už trénovali Bohačík i Krejčí

Praha - Čeští basketbalisté dnes vpodvečer poprvé trénovali v pražské O2 areně, kde v pátek vstoupí do mistrovství Evropy zápasem proti Polsku. Po nemoci se k týmu připojil křídelní hráč Jaromír Bohačík a nechyběl rozehrávač Vít Krejčí, který po potížích se svalovým zraněním v oblasti žeber sice byl s mužstvem o víkendu v Chomutově při duelu kvalifikace mistrovství světa s Maďarskem, ale také nehrál. Tým kouče Ronena Ginzburga naopak opustil rozehrávač Tomáš Vyoral, který se při absencích vrátil do kádru minulý týden před duelem v Paříži proti Francii a v sobotu se opět rozloučil.

Ve čtrnáctičlenném kádru je v přípravě absentující rozehrávač Tomáš Satoranský, který si 19. srpna v utkání proti Německu na turnaji v Hamburku poranil kotník na pravé noze, rehabilituje a o jeho možném startu stále není jasno. Zúžit kádr na konečnou dvanáctku pro ME musí český tým ve středu.

Bohačík odstoupil z duelu s Itálií v Hamburku, který se hrál v sobotu 20. srpna. "Musím říct, že jsem čekal, že to dneska bude horší. Kromě trochu kyselejších a slabších nohou to nebylo tak hrozné. Sice jsem neodtrénoval celý trénink, ale nějaké pět na pět jsem si dal. Takže je to optimistické," řekl Bohačík.

Věří, že stihne vstup do turnaje. "Takový je plán. Uvidíme, jak se nám ho podaří naplnit, ale po dnešku si myslím, že by to mohlo být v pohodě," uvedl Bohačík.

Krejčí se zranil už 12. srpna na turnaji v Pardubicích v úvodním duelu s Bulharskem. "Byl to natržený úpon ve svalu a probíhala nějaká rehabilitace. Není to na sto procent, ale cítím se lépe každý den. Teď už je to spíš o tom dostat se zpět do herní formy. Pomohlo, že jsem nemusel letět do Francie a mohl rehabilitovat. Cítím se už dost dobře na to, abych mohl hrát," řekl Krejčí.

Start na ME podle něj není ohrožený. "Není to nic, co by se mohlo zhoršit. Možná to bude jen trochu bolet. Trénink byl lepší, než jsme očekával. Pořád mi ještě chybí kondička a nějak se dostat zpátky, ale hraju basket celý život. Dělal jsem týden věci na hřišti, i když ne na sto procent," doplnil hráč Oklahomy v NBA. Na páteční úvodní zápas s Polskem se těší. "Je to tady v hale super, těším se, až to zaplní diváci."

V přípravě Češi vyhráli oba zápasy na turnaji v Pardubicích proti Bulharsku (93:60) a Chorvatsku (95:83). Potom ale prohráli v Hamburku s Němci (90:101), poté co se na startu druhého poločasu zranil Satoranský, i s Itálií (80:96). V kvalifikaci MS podlehli domácí Francii (60:95) a doma nečekaně Maďarsku (79:82).

"Dalo by se říct, že jsme jako tým v ne úplně dobrém momentu. Utkání s Maďarskem byla v uvozovkách naše poslední možnost, jak ty hráčské výpadky a celkově mentální nastavení týmu zlomit. Chtěli jsme se před mistrovstvím Evropy nakopnout. Bohužel se nám to nezdařilo, jak jsme si představovali. Máme několik konkrétních věcí v obraně, na kterých potřebujeme zapracovat. Tréninků je málo, musíme se podívat na video, jasně ty věci pojmenovat," řekl po sobotním utkání v Chomutově asistent trenéra Jan Pospíšil.

"Už i ve druhém poločase s Maďarskem tam byly záblesky, které historicky připomínaly charakter týmu, ale je potřeba, aby tomu ještě každý přidal něco ze své kuchyně, abychom mohli všichni pracovat líp. Celý tým má základní DNA v tom, že vybíháme rychle dopředu. K tomu musíme v první řadě ubránit. Bude to celé hlavně o energii, jak v obraně, tak v přechodu do útoku," podotkl Pospíšil.

Podle Pospíšila se ztráta Satoranského na týmu podepsala. "Na jednu stranu určitě ano, ale už je to nějakou dobu. Samozřejmě chybí. Ale borci jsou zkušení. Je to o zodpovědnosti. Neschovávat se za Satyho, ale ze své pozice, kterou kdo má, dát týmu něco navíc. Tak to funguje v každém týmu na světě. Kdykoliv se nějaký hráč zraní, tak musí někdo udělat krok dopředu a vzít na sebe část zodpovědnosti," prohlásil Pospíšil.

Vedle tréninkové přípravy na turnaj čeká tým v úterý v poledne v Galerii Harfa přehlídka, na které představí kolekci obleků a hodinek pro EuroBasket. Následně reprezentanti rozdají fanouškům podpisy na dvacetiminutové autogramiádě.

"Já jsem mazák. Prožil jsem už tu přehlídku v roce 2019, kde jsem zářil, tak se na to těším," smál se Bohačík při vzpomínce na představení obleků před MS v Číně. "Abych řekl pravdu, tak jsme ještě neviděl ten náš outfit. Jsem na to moc zvědavý. Doufám, že se na nás přijdou podívat lidi a užijeme si to. Bude to zase něco jiného a bude to fajn," dodal Bohačík.