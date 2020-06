Rychlý kilometr si Fuksa vyzkoušel až při testech, bolelo to

Račice (Litoměřicko) - Nejlepší český kanoista Martin Fuksa jel rychlý kilometr poprvé až při dnešních reprezentačních testech a bylo to znát. Několikanásobný medailista z mistrovství světa i Evropy měl na trati daleko do vrcholné formy, obzvlášť při rozjížďce se hodně trápil.

Po odložení olympijských her a posunutí celé sezony se s rodinným týmem věnují objemovému tréninku, který nepřerušili ani před testy. "Já mám cíle úplně jiné. Testování v Račicích mě nějak nebere. K tomu jsme přiřadili ten trénink, který jsme směrem k nim nijak neladili," řekl novinářům.

V tréninku takhle dlouhé souvislé rychlé úseky nejel. "Tohle byly první dva kilometry, tak to bylo znát. Zase jsem si uvědomil, jak je to dlouhé a jak to bolí. A jsem rád, že to mám úspěšně za sebou," doplnil po vítězném finále.

To už bylo o něco lepší než rozjížďka. "Já jsem se ještě ani nebyl rozjet, klasicky jsem to trochu podcenil," prozradil, proč si po první jízdě nadával. Ale byl za úspěšný vstup do sezony rád. "Ta prvotní nervozita ze začátku té sezony ze mě spadla a doufám, že to bude takhle na vítězné vlně pokračovat celý rok," přemítal sedmadvacetiletý český reprezentant.

V přípravě s bratrem a deblovým parťákem Petrem pracují hlavně na vytrvalosti. "Snažíme se makat, bereme to jako rok navíc před vrcholem, který snad bude příští rok. Jako kdyby celý tenhle rok byl objemový, že bychom natrénovali a příští rok by to mělo být nejlepší. Uvidíme," plánoval.

Při polykání tréninkových dávek je klidnější než jindy. "Je to taková pohoda, bez stresu. Dřív jsem byl třeba nervózní, když mi nějaký trénink nevyšel. Teď mi třeba něco nevyjde a nedělám si z toho hlavu, protože vím, že mě těch tréninků ještě čeká spousta," popisoval.

Jeho hlavní motivací je teď mistrovství republiky, které se v Račicích uskuteční od 30. července do 2. srpna. Jeho účast na případném MS neolympijských disciplín a SP v olympijských disciplínách v Szegedu, které je naplánované na konec září, je nejistá. "Tohle jsme ještě nezvažovali. To se po republice dohodneme s týmem," poznamenal.