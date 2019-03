Calgary - Rychlobruslařku Martinu Sáblíkovou čeká dnes a v neděli v Calgary mistrovství světa ve víceboji. Jednatřicetiletá hvězda dlouhých tratí se bude v Kanadě snažit vylepšit své loňské šesté místo z Amsterodamu a rozšířit sbírku sedmi medailí z vícebojařských světových šampionátů.

Závod pro Sáblíkovou začne ve 20:00 SEČ neoblíbenou pětistovkou, od níž se budou jako již tradičně odvíjet její ambice ve čtyřboji. "Už teď je mi jasné, že pětistovka bude trápení. Jakmile se nepovede, tak je to ztracené. U mě je to vždycky na téhle trati loterie," uvedla Sáblíková, jež se na lednovém ME v Collalbu s nejkratší tratí vyrovnala dobře a získala stříbro.

Po sprintu letošní dvojnásobná mistryně světa z MS na jednotlivých tratích pojede ještě 3000 m, v neděli víceboj vyvrcholí závody na 1500 a 5000 m.