Rychlobruslařka Sáblíková je v polovině vícebojařského ME pátá

Česká rychlosbruslařka Martina Sáblíková v závodu na 500 m na vicebojařském ME v Heerenveenu. ČTK/AP/Peter Dejong

Heerenveen - Rychlobruslařka Martina Sáblíková je v polovině mistrovství Evropy ve víceboji v Heerenveenu pátá. Trojnásobná olympijská vítězka nejprve zajela jedenáctý čas na pětistovce, poté byla čtvrtá v závodu na 3000 metrů. V čele je obhájkyně titulu Antoinette de Jongová z Nizozemska, na kterou česká reprezentantka ztrácí 1,02 bodu, což je v přepočtu na další trať 1500 metrů odstup 3,06 sekundy. Nikola Zdráhalová je průběžně desátá.

"Když se podívám na jména, která přede mnou jsou, tak, i když bych mohla říct, že je to otevřené, tak přece jen je ztráta na pětku (v přepočtu) na první místo více než deset vteřin. Upřímně, na medaili už to nejde," řekla Sáblíková v nahrávce pro média.

Třiatřicetiletá hvězda do první velké akce sezony vstoupila časem 39,89 a o desetinu sekundy zaostala za svým výkonem z kontrolních závodů minulý týden v Inzellu. Podařilo se jí ale zajet čas pod hranici 40 sekund, což na pětistovce vždy považuje za nutnost, aby mohla bojovat o medaile.

"Pětistovka byla na mě dobrá, pod čtyřicet je to vždy dobré. Podařilo se mi to v Evropě asi potřetí v kariéře, takže jsem byla spokojená," řekla obhájkyně stříbra. Na nejkratší vícebojařské distanci byla o více než sekundu rychlejší než před dvěma lety v Collalbu. V Itálii se ale závodilo na otevřené dráze.

Na trojce zajela svěřenkyně trenéra Petra Nováka čas 4:02,31, což je její nové maximum v atypické sezoně. "Čas není špatný, ale odstup od prvních dvou je celkem veliký. Nechci říct, že mě to překvapilo, ale je opravdu velký," řekla pětinásobná evropská šampionka.

Za nejrychlejší Nizozemkou Irene Schoutenovou zaostala o více než čtyři sekundy, porazily ji i Ruska Natalija Voroninová a De Jongová. V průběžném pořadí je před Sáblíkovou i čtvrtá Jelizaveta Goluběvová z Ruska.

"Poslední tři kola mě hodně bolely. Sice jsme jela v Inzellu (na kontrolních závodech), ale takové závody jsem nejela deset měsíců, takže mně to asi hodně chybělo. V tréninku je to úplně něco jiného. Nemůžu říct, že se mi jelo úplně špatně, ale ani úplně dobře. Do mistrovství světa je ale ještě měsíc," poukázala Sáblíková na hlavní závod sezony, který ji v Heerenveenu čeká v polovině února.

Čtyřiadvacetiletá Zdráhalová podle očekávání více uspěla v úvodní pětistovce, v níž skončila časem 39,40 čtvrtá. Trať 3000 metrů zvládla za 4:10,47, což jí stačilo na jedenácté místo. Průběžně je desátá.

Evropský šampionát bude pokračovat v neděli závody na 1500 a 5000 metrů, toho závěrečného se zúčastní už jen šest nejlepších. "Chci nějak obstojně zajet patnáctistovku, na pětce bych snad pak měla být. Čím výše budu, tím lépe. Jak jsem říkala před Evropou, chtěla jsem zajet dobře trojku a pětku. Doufám, že po pětce budu mít zítra lepší pocit než dnes po trojce," přála si Sáblíková.

Ženy:

500 m: 1. Bosieková (Pol.) 38,680, 2. Golubevová (Rus.) 38,842, 3. De Jongová (Niz.) 38,895, 4. Zdráhalová 39,406, ...11. Sáblíková (obě ČR) 39,895.

3000 m: 1. Schoutenová (Niz.) 3:57,95, 2. Voroninová (Rus.) 3:58,62, 3. De Jongová 4:02,19, 4. Sáblíková 4:02,31, ...11. Zdráhalová 4:10,47.

Průběžné pořadí (po 2 ze 4 disciplín): 1. De Jongová 79,255, 2. Schoutenová 79,518, 3. Voroninová 79,680, ...5. Sáblíková 80,275, 10. Zdráhalová 81,145.

Muži:

500 m: 1. Pedersen (Nor.) 36,25, 2. Roest (Niz.) 36,39, 3. Engebraten (Nor.) 36,67.

5000 m: 1. Roest 6:10,25, 2. Van der Poel (Švéd.) 6:13,03, 3. Bosker (Niz.) 6:15,81.

Průběžné pořadí (po 2 ze 4 disciplín): 1. Roest 73,415, 2. Pedersen 74,247, 3. Bosker 74,441.