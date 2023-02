Rychlobruslař Steklý po historickém zlatu: Jsem nadšený, ale jsem stejný člověk

Inzell (Německo)/Praha - Devatenáctiletý Lukáš Steklý se o víkendu postaral o jeden z největších úspěchů českého mužského rychlobruslení v historii. Na juniorském mistrovství světa v Inzellu ovládl závod s hromadným startem a navázal tak na úspěchy Karolíny Erbanové, která se v minulosti stala světovou šampionkou v této věkové kategorii hned šestkrát. Žádný junior v minulosti podobně uspět nedokázal.

"Jsem nadšený, ale s pokorou musím říct, že jsem stejný člověk, jako jsem byl před týdnem," řekl Steklý ČTK. "Je to super. Jsem jediný chlap z Česka, který má titul. A po jedenácti letech, co jej někdo od nás získal," poukázal na rok 2012, kdy naposledy mezi juniorkami uspěla Erbanová.

Česká hvězda dlouhých tratí Martina Sáblíková mezi juniorkami startovala v době, kdy se MS jezdilo jen jako víceboj, a byla celkově nejlépe druhá. Stejně jako Andrea Jirků ale dokázala Sáblíková ovládnout jednu z tratí a získat takzvanou malou zlatou medaili.

Steklý uspěl při svém posledním startu na šampionátu, když v závěru porazil Daniela Halla z Kanady, s kterým byl v úniku. "Byli jsme v úniku od třetího čtvrtého kola a spolu jsme to táhli až do cíle, kde jsme si rozdali," řekl Steklý. "Byl to hrozně zajímavý závod, který jsem si užíval. Nastupoval jsem do něj s tím, že jsem nic neočekával," přiznal.

Český reprezentant totiž vyhrál semifinále, kde se mu také vydařil únik. "Měl jsem štěstí, že mě zbytek pelotonu nepronásledoval. Pak jsem si říkal, že si budu finále užívat a uvidíme, jak to půjde. A přiznávám, že jsem byl překvapený, že jsme měli opět takové štěstí a hned nás nepronásledovali," řekl Steklý.

Úspěch v závodu s hromadným startem byl nakonec vydařenou tečkou za juniorským MS, na němž se mu vydařil i závod na 5000 metrů. V novém osobním rekordu byl šestý. "Což bylo neuvěřitelné. Čekal jsem ale, že zajedu rychlejší čas," uvedl.

Člen Klubu sportovního bruslení Hodonín se v aktuální sezoně zaměřil na starty mezi juniory, v minulé sezoně přitom startoval i v seniorských SP. "Minulý rok jsem se snažil kvalifikovat na olympiádu, tak jsem musel absolvovat seniorské závody. Letos jsem si řekl, že jsem poslední rok junior, tak se budu soustředit na juniory a užívat si to. Hlavně ať je to zábava," pousmál se Steklý.

Životního výsledku dosáhl prakticky v domácím prostředí. V Inzellu se totiž poté, co před třemi lety opustil tréninkovou skupinu reprezentačního kouče Petra Nováka, připravuje dlouhodobě.

"V životě jsem neudělal lepší rozhodnutí než skončit v té skupině. Začátek byl ale strašně náročný. Sehnat peníze, trenéry a vyřešit, jak bude vše fungovat. Jakmile jsme vše dali do pohybu, tak to funguje nádherně a nemůžu si stěžovat," řekl Steklý, jehož vedle tamních trenérů vede matka Libuša. "Ze strany svazu je to složitější, protože oni nejsou úplně nadšení a trochu nám hází klacky pod nohy, ale snad teď, když jsem mistr světa, bude komunikace lepší," přál si.

V aktuální sezoně Steklého čekají již jen mezinárodní závody v Calgary, kam se přesune na začátku března. "Stejně jako v minulém roce bych tam chtěl zajet nějaké rychlé časy a zase vylepšit svá maxima," řekl rychlobruslař, jenž se v příští sezoně přesune do seniorské kategorie. "Začnu nanovo a budu se snažit prosadit se. Bude to náročnější než mezi juniory, ale jde o to snažit se," dodal.