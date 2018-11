Praha - Návrh hnutí STAN, aby absolventi autoškol mohli žádat o vydání řidičského průkazu i v kratší lhůtě za vyšší poplatek, vláda asi nepodpoří. K předloze, podle níž by úřady musely vydat také první řidičský průkaz do pěti dnů, se kabinet podle podkladů pro středeční schůzi postaví záporně. Nyní mají úřady 20denní lhůtu.

V kratší lhůtě nyní mohou úřady vydávat řidičské průkazy při jejich výměně. Vláda podle předběžného stanoviska pro zákonodárce poukáže na to, že jde o jednodušší úkon. "V případě správního řízení o udělení řidičského oprávnění musí správní orgán teprve posoudit, zda žadatel splňuje řadu zákonem stanovených podmínek," uvedli vládní legislativci.

Úřady by podle nich nemohly v mnoha případech rozhodnout o vydání řidičského oprávnění včas. Vzrostla by jen administrativa kvůli nutnému vracení vyššího správního poplatku, stojí v podkladech. Úřady navíc už nyní vydávají průkazy podle materiálu běžně za deset až 15 dnů od podání žádosti, ze zákona musejí rozhodovat bez zbytečného odkladu.

Za vydání řidičského oprávnění ve zkrácené lhůtě lidé hradí 700 korun místo 200 korun. Stejný poplatek by se podle novely poslanců STAN vztahoval i na rychlejší vydání prvního průkazu. K žádosti by lidé podle předlohy nově přikládali čestné prohlášení o tom, že nemají zákaz řízení, nebo že už uplynula doba tohoto zákazu. Vláda by ale měla namítnout, že úřady nemohou zejména s ohledem na bezpečnost silničního provozu rezignovat na zjištění skutečného stavu.

V minulém volebním období poslanci tehdejšího klubu TOP 09 a Starostů prosadili předlohu, díky níž mohou lidé žádat od července o vydání řidičského průkazu na jakémkoli úřadu obce s rozšířenou působností, nejen v místě trvalého bydliště. K žádosti navíc nemusejí přikládat papírovou fotografii. Změna v působnosti úřadů se vztahuje také na průkazy profesní způsobilosti a na paměťové karty řidiče, které se dávají do digitálních tachografů.