Ryby v Bečvě otrávily kyanidy, vyplynulo z rozboru vody

Mrtvé ryby na dně řeky Bečvy na snímku pořízeném 21. září 2020 v Hustopečích nad Bečvou na Přerovsku. Kvůli neznámé látce, která se předchozího dne dostala do Bečvy na rozhraní Zlínského a Olomouckého kraje, uhynuly v řece tuny ryb.

Přerov - Desítky tun ryb uhynulých v řece Bečvě otrávily kyanidy. Ukázaly to rozbory vzorků vody, řekla ČTK mluvčí České inspekce životního prostředí Radka Nastoupilová. Na základě odebraných vzorků se bude nyní hledat původce havárie. Případ vyšetřují vsetínští kriminalisté. Kontaminační mrak začal ničit život v řece v neděli. Postupoval od Choryně na Vsetínsku až do Přerova v úseku o délce 38 kilometrů. Rybáři do kafilérie dosud odvezli 32 tun otrávených ryb. Koncentraci nebezpečných látek v řece se již podle Povodí Moravy podařilo naředit zvýšením odtoků z přehrad. Podle odborníků ekologická havárie patrně nezasáhla Hranický kras a zdejší minerální vody.

Rozpustné kyanidy popsala mluvčí jako prudké jedy, které na vzduchu vlivem vlhkosti a oxidu uhličitého a také v kyselém prostředí uvolňují rovněž prudce jedovatý kyanovodík. "Jejich jedovatost spočívá v zablokování buněčného dýchání. Nejnebezpečnější sloučeninou je kyanovodík. Smrtelná dávka kyanidu je 200 miligramů v pevném skupenství či jako roztok, smrt přichází během několika minut," uvedla mluvčí ČIŽP. Inspekce nechce k rozborům ani množství látky nic bližšího říkat s odůvodněním, že by to mohlo zmařit vyšetřování.

Jediným účinným opatřením, jak koncentraci kyanidu snížit, je podle Povodí Moravy zvýšit průtoky v tocích upouštěním z vodních nádrží. Kyanidy totiž nelze podle něj z povrchových vod odstranit, ani se nedá jejich koncentrace snížit oxidací chlorem, ozónem či jinou látkou. Z vodní nádrže Bystřička vodohospodáři okamžitě zvýšili odtok až na patnáctinásobek. Odtok byl zvyšován i v dalších dnech. "Odběry v místech níže po toku dokazují, že koncentraci kyanidu se nám podařilo takto snížit," sdělil ČTK generální ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák.

Kontaminace se objevila v neděli mezi Choryní a Lhotkou nad Bečvou na Vsetínsku. Postupovala přes Hustopeče nad Bečvou a Teplice nad Bečvou k Hranicím a poté k Lipníku nad Bečvou. V úterý se začaly objevovat leklé ryby v Přerově. Následky jsou rozsáhlé. "V tento okamžik jsme odvezli do kafilérií 32 tun otrávených ryb a pokračuje se dál. Nejvíce to chytlo místo mezi Lhotkou a Choryní a poté Hustopeče, Hranice a dál," řekl dnes ČTK předseda Územního svazu rybářů pro Severní Moravu a Slezsko Pavel Kocián. "V této oblasti byly ve středu odebrány vzorky vody a hodnoty koncentrace této látky byly podle rozborů překročeny asi dvacetinásobně, v Přerově jde o čtyřnásobek," doplnil.

Kontaminační mrak se poté zastavil v nadjezí v Přerově. Riziku pro zasažení řeky Moravy, do které se Bečva vlévá, se snažilo systematicky zabránit i Povodí Moravy zvýšením odtoků z nádrží Slušovice a Fryšták. Situace se podle ředitele Povodí Moravy daří postupně řešit. "Koncentrace po naředění vodou z vodních nádrží již nepřestavuje tak velké riziko pro vodní faunu a floru," dodal Gargulák.

Výskyt kyanidů v Bečvě, který znamená jednu z největších ekologických havárií posledních let na Moravě, podle odborníků patrně na blízký Hranický kras s nejhlubší zatopenou propastí na světě nezasáhne. Vliv by to tak nemělo mít ani na zdroje minerální vody. "Zdejší minerální voda, místně nazývaná kyselka, je specifický druh podzemní vody. Podstatné je, že její hladina se nachází o 60 až 100 centimetrů výše, než je hladina v řece Bečvě. Přímé nebezpečí tedy zdejším kyselkám nehrozí. Výše se nachází nejen hladina kyselek ve vrtech, které lázně využívají pro léčebné účely, ale i v Hranické propasti a okolních jeskyních," uvedl Milan Geršl z Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně.

Případ převzali kriminalisté ze Zlínského kraje. "Šetří to vsetínští kriminalisté v současné době jako podezření ze spáchání trestného činu poškození a ohrožení životního prostředí z nedbalosti. Může se to ohledně té nedbalosti změnit podle toho, zda šlo o úmyslný trestný čin, či nikoliv," řekl dnes ČTK mluvčí krajské policie Petr Jaroš. S policií spolupracuje při hledání původce znečištění i Povodí Moravy. Padlo i několik trestních oznámení.