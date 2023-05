Rybáři v USA jdou do vězení za podvod v soutěži - do ryb dali olovo

Cleveland (USA) - Ve Spojených státech byli k deseti dnům vězení odsouzeni dva muži za to, že podváděli při rybářských soutěžích. Na jejich nekalé praktiky se přišlo v září loňského roku při závodech o nejtěžšího candáta severoamerického u Erijského jezera. Skandál kolem těchto dvou mužů otřásl světem sportovního rybaření, uvedla BBC.

V zářijové soutěži o nejtěžšího candáta bylo ve hře 28.760 dolarů (619.700 Kč). Ředitel závodu Jason Fischer ale při kontrole úlovků zjistil, že ryby mají v břiše ukryté olověné kuličky a dokonce i části jiných ryb.

"Máme závaží v rybách!" vykřikl Fischer a rozmáchl se rukou proti jednomu z rybářů. Na videu je slyšet, jak tato novinka pobouřila ostatní soutěžící.

Pět ryb, které dvojice rybářů Jacob Runyan a Chase Cominsky přinesla ke zvážení, pořadatelé zabavili a podvodníci museli místo opustit. Podle vyšetřovatelů se podobných podvodů dopustili pravděpodobně i při jiných soutěžích. Ostatní rybáři uvedli, že Runyana a Cominského už dlouho podezřívali, že se nechovají férově.

Muži se k podvodu přiznali. Státní zástupce Michael O'Malley ve čtvrtek řekl, že by si zasloužili, aby "o rybářský lístek přišli na doživotí". Také by jim jednou provždy zakázal účastnit se soutěží v rybaření. "Jsou to zloději a teď i odsouzení zločinci," řekl o Runyanovi a Cominském.

Až si trest odnětí svobody odpykají, budou další rok a půl pod dohledem probačního úředníka. Musejí také zaplatit pokutu 2500 dolarů a na tři roky přijdou o rybářský lístek. To je nejdéle, co umožňují místní zákony. Cominsky také musí odevzdat svou loď v hodnotě 130.000 dolarů.