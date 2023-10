Rybář Stanislav Pernický je z rozsudku v kauze Bečvy na rozpacích

Vsetín - Rybář Stanislav Pernický je z dnešního rozsudku v kauze otravy řeky Bečvy na rozpacích. Považuje za nemožné, aby ryby začaly hynout až 3,5 kilometru od výusti společnosti Energoaqua, která podle soudu havárii z 20. září 2020 způsobila. Ředitele podniku Oldřicha Havelku soud obžaloby z podílu na otravě zprostil. Obnova řeky po otravě potrvá deset až 15 let, řekl dnes novinářům po vynesení rozsudku Pernický. Je předsedou místní organizace Českého rybářského svazu v Hustopečích nad Bečvou na Přerovsku, který po otravě spolu s kolegy odklízel mrtvé ryby z řeky. Uhynulo jich přes 39 tun.

Zástupce rybářů se pozastavil nad odůvodněním rozsudku. "Je tam celá řada nepřesností a já jsem z toho na rozpacích, přiznávám upřímně. Myslel jsem, že zvítězí na plné čáře spravedlnost a že se pravda ukáže, ale nejsem o tom přesvědčen," řekl Pernický. Soudkyně Ludmila Gerlová bude v čtení odůvodnění rozsudku pokračovat od 12:10, kdy skončí polední pauza. Odhadla, že odůvodnění potrvá i odpoledne.

Firma Energoaqua spravuje tovární areál bývalé Tesly v Rožnově pod Radhoštěm na Vsetínsku, kde zajišťuje i čištění odpadních vod. Z areálu vytékají přes 13 kilometrů dlouhým kanálem, který ve Valašském Meziříčí-Juřince ústí do Bečvy. Podle obžaloby se znečištění do řeky dostalo právě tímto kanálem. Zástupci firmy to odmítli a Pernický s nimi souhlasí. "Logicky podle mě není možné, aby chemikálie vnikly do řeky na Juřince a ryby 3,5 kilometru žily a pak spáchaly harakiri. To prostě rybáři všichni odmítají, tady toto tvrzení," řekl Pernický.

Blíže místu výskytu prvních uhynulých ryb má například valašskomeziříčská chemička Deza z holdingu Agrofert. Soud ji však jako možného původce havárie vyloučil, opírá se při tom o znalecké posudky. "Já jsem nikdy neřekl, že jsem protivníkem Dezy. Já jsem ve své závěrečné řeči řekl, že jsem pro to, aby všichni u soudu mluvili pravdu, aby zvítězila spravedlnost, padni komu padni," uvedl Pernický.

Život do Bečvy se po ekologické havárii podle rybářů vrací pomalu. "My tam vysazujeme ryby, ale to jsou ryby roční, dvouleté, případně váčkový plůdek. Při posledním průzkumu plůdkového společenství, úsek 12 kilometrů, který obhospodařuje Místní organizace (Českého rybářského svazu) Hustopeče nad Bečvou, a k tomu přidám i Hranice, je tedy ta situace fatální. Těch ryb tam, ani těch malých, není moc. Plůdek byl nacházen ojediněle. Takže to, co jsem řekl před třemi lety, že obnova života v řece Bečvě potrvá deset, možná 15 let, platí," doplnil Pernický.

Podle státního zástupce způsobila Energoaqua znečištění Bečvy jedovatými kyanidy a šestimocným chromem nejméně na 37 kilometrech řeky. Obžaloba uvádí, že to mělo za důsledek masivní úhyn více než 39 tun ryb. Otrava zasáhla řeku v úseku pod Valašským Meziříčím na Vsetínsku až po Přerov.

chv gcm