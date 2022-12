Rybář hodnotí úvod biatlonové sezony pozitivně, vidí ale i prostor pro zlepšení

Jablonec nad Nisou - Sportovní ředitel Českého biatlonového svazu Ondřej Rybář zhodnotil úvod sezony pozitivně, po třech dílech Světového poháru ale vidí i prostor pro zlepšení. Zkušený trenér v rozhovoru s ČTK vyjádřil potěšení z posunu v rychlosti střelby Markéty Davidové, vyrovnanost Michala Krčmáře či vylepšení materiálu po příchodu rakouského experta Benjamina Edera. Některé změny v novém servisním týmu ale podle něj potřebují čas, aby si sedly.

"První trimestr hodnotím pozitivně třeba v tom, že Markéta ukázala, že patří do světové špičky. Navíc se výrazně posunula ve střelbě, kde udělala ohromný kus práce. Cením si toho, že se nebála a přenesla do svěťáku to, co předváděla v testovacích závodech," uvedl Rybář.

Pětadvacetiletá Davidová patří stejně jako v minulých letech k hlavním českým tvářím. Díky tomu, že začala střílet na jeden nádech, zrychlila na položce o zhruba osm sekund. I díky tomu slavila úspěchy zejména v Hochfilzenu, kde byla druhá ve sprintu a třetí ve stíhacím závodě.

"Není moc závodníků, kteří jsou schopní udělat změnu a hned ji prodat. Většinou přijde strach a nechcete udělat chybu. Markéta je ale typem, který chce vyhrávat a ví, že tohle je cesta. Najet proti nejlepším závodnicím osm vteřin na trati je těžké, ale tady může ušetřit čas na položce," řekl Rybář.

Davidové nevyšlo jen poslední vystoupení v Annecy, kde se trápila se specifickými podmínkami. V sobotním stíhacím závodě jí nesedl ledový podklad. "Markéta je silový typ, co se týče nohou. Když ale máte pod sebou led, dá se od toho těžko odrazit. To byl hlavní handicap. Závodnice, které byly schopné podržet to vrškem, na tom vydělávaly," podotkl čtyřiačtyřicetiletý trenér.

"Po Hochfilzenu to vypadalo velmi nadějně a ve Francii jsme možná čekali ještě nějaký výsledek. I když to ale nevyšlo, byly tam stejně zajímavé závody od Bimba (Krčmáře - 6. místo ve sprintu) nebo Jessiky (Jislové - 14. místo ve stíhacím závodě), která se střelecky chytla. Ty vlašťovky tam jsou," doplnil Rybář.

Jednatřicetiletý Krčmář potvrdil roli nejzkušenějšího českého biatlonisty. Z osmi závodů byl pětkrát v nejlepší patnáctce a stejná příčka mu patří v pořadí SP. "Michal na tom nebyl ani vloni špatně, ale teď má klid. Možná je to i tím, že je čerstvým otcem a je uvolněnější," podotkl Rybář a ocenil i nástup mladých závodníků.

Třiadvacetiletý Jakub Štvrtecký zajel osmým místem ve sprintu v Hochfilzenu životní výsledek, o rok mladší Tomáš Mikyska bodoval v pěti ze sedmi závodů. "Víme, že kluci prochází generační obměnou, a výsledky ukazují, že to ovoce začíná dozrávat. Přál bych si, aby se ještě chytil Mikuláš Karlík, který na to fyzicky má a jen se trápí při střelbě vestoje. Dává nám to ale náboj do dalšího trimestru, mistrovství světa a Světového poháru v Novém Městě na Moravě," řekl Rybář.

Připustil, že čas potřebuje i nový servisní tým. Vedle Edera, který je zodpovědný za broušení lyží, se stal novým šéfem servismanů Nor Ole Björn Tretterud. "V materiálu jsme udělali kus práce. Bylo vidět, že jsme v některých závodech měli lyže, které patřily k nejlepším. Byly ale i závody, kdy jsme z toho měli těžkou hlavu. Ať už výběrem lyží nebo namazáním. V tom nás čeká spousta práce," uvedl Rybář. "Vše si teprve sedá a mají to i jiné týmy. Jsme rádi za závody, které se povedly, ale musíme být i ostražití a před ničím se neschovávat," doplnil sportovní ředitel.

Zatímco většina biatlonistů se bude během vánoční přestávky připravovat v Česku, Davidová s Krčmářem plánují soustředění v Pokljuce. Odtud pojedou na tradiční exhibiční závod v Gelsenkirchenu, který se uskuteční 28. prosince. "Michal stráví v Pokljuce také Štědrý den. Oba se budou připravovat ve vysoké nadmořské výšce v dějišti dalšího Světového poháru," dodal Rybář. Světový pohár bude pokračovat 5. ledna.