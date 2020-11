Ryanair má za letní sezonu ztrátu 197 milionů eur

Dublin - Irská nízkonákladová letecká společnost Ryanair se v prvních šesti měsících svého finančního roku propadla do ztráty 197 milionů eur (5,4 miliardy Kč). Je to poprvé za desítky let, co firma vykázala ztrátu v letních měsících, tradičně pro letectví klíčovém období. Společnost dnes uvedla, že v zimním období zvažuje další omezování kapacit kvůli druhé vlně covidu-19 a nově zaváděným protikoronavirovým opatřením.

Ztráta je nicméně menší, než odhad analytiků v anketě agentury Reuters, kteří očekávali ztrátu 244 milionů eur. Ve stejném období loni byla firma v zisku 1,15 miliardy eur.

Za šest měsíců do konce září přepravily největší evropské nízkonákladové aerolinky kvůli koronaviru o 80 procent méně pasažérů než před rokem. Šéf podniku Michael O'Leary předpokládá, že v příští letní sezoně bude kapacita na 50 až 80 procentech úrovně před pandemií.

Firma kvůli nejistotě nezveřejnila výhled na celý finanční rok, který končí 31. března. Uvedla ale, že ve druhém pololetí očekává větší ztrátu než v prvním.

Ryanair zopakoval, že v aktuálním finančním roce plánuje přepravit 38 milionů pasažérů. Pokud ale budou vlády zemí Evropské unie zavádět další cestovní omezení, bude skutečný počet asi ještě nižší. Firma v předchozím finančním roce přepravila 149 milionů pasažérů.

Za 30 let fungování Ryanair vykázal celoroční ztrátu jen jednou. Bylo to v roce 2009 - i tehdy měl však v letní sezoně mírný zisk.