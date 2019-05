Růžička: Semifinále je úspěch, po čtvrtém místě je ale hořkost

Praha - Trenér Vladimír Růžička ocenil výkony české hokejové reprezentace na mistrovství světa na Slovensku, na kterém národní tým postoupil do semifinále. Litoval však, že svěřenci Miloše Říhy nakonec obsadili čtvrté místo a prodloužili tak české čekání na zisk medaile na sedm let.

"Když se mužstvo dostane na mistrovství světa mezi poslední čtyři, tak je to úspěch. Samozřejmě ale, když skončíte čtvrtí, tak je tam hořkost. Je to smutné a bolí to," řekl Růžička ČTK. "Medaile je koření mistrovství a je blbé, že když jsme se v posledních letech dostali do semifinále, tak jsme skončili bez medaile," litoval kouč, jenž reprezentaci dovedl k titulům v letech 2005 a 2010.

Růžička ale ocenil výkony týmu vedeného kapitánem Jakubem Voráčkem. "Myslím si, že byly hodně dobré. Bohužel to ale nevyšlo," uvedl pětapadesátiletý trenér, jenž považoval za nevydařený jen semifinálový zápas proti Kanadě. "Oni hráli hodně dobře a dokázali proměnit svoje šance. Na rozdíl od nás," podotkl Růžička.

V zápase o bronz proti Rusku si poté Češi vylámali zuby na brankáři Andreji Vasilevském, který si připsal 48 úspěšných zákroků. "Hráli jsme dobře, ale ruský brankář byl skvělý. Vasilevskij je momentálně jeden z nejlepších gólmanů na světě," ocenil Růžička výkony hráče Tampy, který patří mezi hlavní kandidáty na Vezinovu trofej pro nejlepšího brankáře NHL.

Stejně jako na minulých světových šampionátech český tým v klíčových zápasech doplatil na špatnou produktivitu. "My vždy potřebujeme strašně moc šancí na gól," řekl Růžička.

V Bratislavě se přitom Čechům v základní skupině střelecky dařilo. "Zápasy v play off jsou ale specifické. Hraje se vlastně o všechno. Rozhodují maličkosti. Nervy, štěstí... Hrana úspěchu a neúspěchu je hrozně úzká," uvedl Růžička, pod jehož vedením reprezentace zažila stejnou situaci v letech 2014 a 2015. Tehdy také Češi postoupili do semifinále, ale na medaili nedosáhli.

Prodloužení českého čekání na medaili mrzí o to více, že reprezentace měla tentokrát k dispozici řadu posil z NHL v čele s Voráčkem. "Měli jsme silné mužstvo. Bez čtyř pěti hráčů, kteří hráli v NHL nebo byli zranění, tak jsme měli všechny. Voras i Frolík potvrdili, že jsou hráči světové třídy," řekl Růžička.

Speciálně ale ocenil Filipa Hronka. "Měli jsme jednoznačně nejlepšího obránce celého mistrovství a vůbec se nedivím, že dostal cenu. Hrál fantasticky. Lepšího beka jsem na mistrovství neviděl. Je to dobrá zpráva pro český hokej," podotkl Růžička na adresu zadáka, jehož novináři zařadili do ideální sestavy turnaje a byl i vyhlášen nejlepším hráčem šampionátu na svém postu.

Kouč, který po sezoně skončil na střídačce Chomutova, vyzdvihl i výkony zlatých Finů. "Už v semifinále proti Rusku hráli hodně dobře, čímž mě překvapili. Kromě posledních osmi devíti minut Rusy k ničemu nepustili. Pak jsem věřil, že Kanadu porazí," řekl Růžička. "Jsou rychlí, pohybliví, což dnes rozhoduje. I my jsme na tom ale byli pohybově dobře," uvedl a přirovnal finský triumf k českému před devíti lety. "Taky nám tehdy nepřijeli hráči z NHL," poukázal Růžička na fakt, že ve finské sestavě byli letos čtyři hráči ze zámoří.