Rutta si užívá další triumf Tampy Bay a těší se na Stanley Cup v Česku

Praha - Hokejový obránce Jan Rutta si užívá druhý triumf za sebou s Tampou Bay ve Stanleyově poháru a těší se, že letos bude mít možnost s trofejí slavit i v Česku. Loni kvůli opatřením při šíření nemoci covid-19 Stanley Cup po světě neputoval, tentokrát by se měla tradice obnovit.

"Plán je, že by to mělo vyjít. I když v dnešní době něco plánovat, to skoro nejde. Jen doufám, že se to podaří, protože by byla škoda pohár vyhrát dvakrát a ani jednou nemít možnost ho ukázat doma," řekl na dnešním setkání s novináři v Praze Rutta, který by rád vzal Stanleyův pohár do rodného Písku a do metropole. "V Písku jsem začínal a mám i hezkou fotku jako malý kluk, když ho tam přivezl Standa Neckář, který vyhrál taky s Tampou."

Možná spojí oslavy s českým spoluhráčem Ondřejem Palátem, se slovenským obráncem Erikem Černákem nikoliv. "Košice ne, to je hotovo. Ale s Paldou jsme se bavili. I kluci, co to vyhráli loni a nebyli součástí letošního týmu, tak pohár dostali, takže je otázka, jestli ho dostaneme na dva dny, nebo jen na jeden. Ale kdyby to šlo udělat, že bychom ho měli dohromady, něco bychom určitě vymysleli."

Loni v srpnu a září bojovala Tampa o Stanleyův pohár v "bublinách" v Torontu a Edmontonu bez diváků, teď už si užívala cestu za triumfem i před vyprodanou domácí halou. "Díky situaci, která ve světě je, jsme měli možnost si to užít na různé způsoby. Já si užil oba roky hodně," řekl Rutta.

"Loni s námi nebyli fanoušci, neměli jsme tam rodiny, takže jsme si to mohli užít jen sami kluci v šatně, což bylo svým způsobem taky skvělé. A letos jsme měli všechny fanoušky a až na Evropany tam všichni měli rodiny, takže potom, co se přijde do kabiny a vidět se s blízkými, muselo být pro kluky z Ameriky super," uvedl Rutta.

Loni naskočil do finálové série po doléčení zlomeniny kotníku z úvodu play off, letos si mohl vychutnat jízdu Lightning naplno na ledě. "Loni to byla smůla, ale nestěžoval jsem si, když se vyhrálo. Jsem ale strašně rád, že letos jsem mohl být s týmem na ledě celé play off. Pak se člověk přece jen cítí trochu jinak, když se to povede vyhrát," podotkl Rutta, který loni uzavřel s Tampou nový dvouletý kontrakt na 2,6 milionu dolarů.

Věří, že Lightning budou mít i nadále tým se šancí na další triumf. "Těch neznámých teď v lize bude hodně. Přichází Seattle a hodně hráčů se bude měnit. Je otázka, jak náš kádr bude vypadat, ale jádro v Tampě je obrovsky silné, takže věřím, že tam ta šance dál bude," podotkl Rutta, který stejně jako Palát není před středečním rozšiřovacím draftem mezi chráněnými hráči.

"Budu se koukat na internet a tam se to dozvím, ale teď to nijak neřeším. Chci si pořád ještě užívat ten úspěch a regenerovat. Sezona byla strašně náročná a teď jsem jen rád, že můžu trošku vypnout od všeho, co se řeší, a jenom si užít Čechy," podotkl Rutta.

Přeje si, aby i s Palátem zůstali v Tampě. "Ondra je úžasný hráč a skvělý kamarád. Přijít o něj by nebylo ideální, ale takový už je ten život v NHL," řekl. Na nový tým v soutěži se těší. "Bude to zajímavé. Viděli jsme to s Vegas. Odložení hráči se semkli a vytvořili výborný tým. Seattle je navíc nádherné město. Postavili novou arénu a fanoušci se na to budou těšit, takže to bude jedině skvělé pro ligu a hráče v ní," prohlásil.

Při oslavách se vyfotil v tričku s nápisem Gaborik. Chtěl tak upozornit na to, že kritika systému platového stropu, do kterého se nezapočítal plat v celé základní části absentujícího Nikity Kučerova, má více rovin. "Ty řeči se vedly celé play off, že Tampa je tolik milionů přes rozpočet, ale nikdo už nemluví o tom, že spousta těch milionů byli hráči, kteří už dlouho hokej nehrajou," podotkl Rutta.

"Agent Nikity Kučerova nechal udělat trička, kde to vysloveně říkalo 18 milionů přes rozpočet. My jsme si je chtěli vzít na oslavu na lodích, ale náš generální manažer nám to zakázal. Tak mě napadlo, že je to taková druhá nejlepší věc, že jsem si udělal Gáboríka na tričko," vysvětlil Rutta jmenovku bývalého slovenského útočníka Mariána Gáboríka.