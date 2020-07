Ruští vyšetřovatelé chtějí od Safronova, aby vyzradil své zdroje

Moskva - Vyšetřovatel ruské tajné služby FSB nabídl bývalému novináři Ivanu Safronovovi, obviněnému z vlastizrady kvůli údajné spolupráci s českou rozvědkou, dohodu za podmínky, že prozradí své zdroje informací. Safronov nabídku odmítl. Agentuře TASS to řekl Safronovův obhájce Ivan Pavlov. Safronov má od začátku podezření, že důvodem jeho obvinění byla předchozí novinářská činnost, ale ruské úřady to popírají.

Pokud Safronov, naposledy působící jako poradce šéfa vesmírné agentury Roskosmos, bude odsouzen, hrozí mu až 20 let vězení. Pokud by na dohodu s úřady přistoupil, odpykal by si podle advokáta deset let.

"Podmínkou dohody se mělo stát odhalení Safronovových zdrojů. To je to, co zajímá vyšetřovatele. Vyšetřování přitom kategoricky odmítá jakoukoli spojitost mezi obviněním a Ivanovou novinářskou činností. A tady se ukazuje, že zájem představují jeho zdroje informací. Tady vyšetřování odporuje samo sobě," řekl advokát. Nabídka dohody podle něj zazněla 13. července.

FSB Safronova podezírá, že ještě jako novinář české rozvědce poskytl informace o dodávkách ruských zbraní do Afriky a o působení ruských vojáků na Blízkém východě. Podle FSB jej zverbovala česká rozvědka v roce 2012, svůj úkol splnil v roce 2017, přičemž konečným příjemcem tajných informací shromážděných novinářem byly Spojené státy, připomněl TASS.

Ruští žurnalisté, a to i z médií blízkých Kremlu, protestují proti zadržení Safronova, který jako novinář pracoval v předních denících Kommersant a Vedomosti. Objevily se i úvahy, že nynější stíhání může být pomstou za dřívější Safronovovy články, kritické vůči ruské armádě. Veškeré podrobnosti o případu jsou tajné. Pod petici na novinářovu obranu se už podepsaly desítky tisíc lidí.

Safronov byl kvůli podezření na koronavirus přemístěn do izolace v moskevské vazební věznici. Mluvčí Kremlu dnes podle TASS poznamenal, že Safronovovo setrvání ve vazbě závisí na jeho zdravotním stavu, jakož i rozhodnutí vyšetřovatelů a soudu. "Doufáme, že bude testován a v případě, že se diagnóza potvrdí, mu bude zajištěna náležitá lékařská péče," řekl mluvčí Dmitrij Peskov.