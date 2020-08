Ruští lékaři dali zelenou k transportu Navalného do zahraničí

Omsk/Berlín - Zdravotní stav ruského opozičního předáka Alexeje Navalného se stabilizoval a pacient může být letecky přepraven na léčení v zahraničí. Podle agentury Interfax to dnes sdělili ošetřující lékaři v sibiřském Omsku. Informaci podle agentury DPA potvrdila i Navalného mluvčí Kira Jarmyšová.

Podle Reuters zástupce lékařů oznámil, že nemocnice se rozhodla povolit letecký transport Navalného do Německa. Nemocnice podle něj může pomoci s přepravou pacienta na letiště, což by se mělo stát během několika hodin. Navalnyj by měl být přepraven ještě dnes, řekl novinářům podle agentury TASS Anatolij Kaliničenko, zástupce hlavního lékaře nemocnice v Omsku.

Navalnyj není podle lékařů v ohrožení života, ale zůstává v umělém spánku, informoval dále podle agentury Reuters jeden z lékařů sibiřské nemocnice. Výrazná postava ruské opozice skončila v bezvědomí poté, co se jí ve čtvrtek při letu z Tomsku do Moskvy udělalo zle a letoun nouzově přistál v Omsku.

Dnes ráno v Omsku přistálo německé letadlo, které mělo Navalného dopravit k léčení do Berlína. Přicestovali s ním i němečtí lékaři, kteří podle mluvčího Kremlu dostali pozvání od ruských kolegů do Omsku na konzultace o Navalného léčbě.

Ruští lékaři dosud transport pacienta odmítali s ohledem na jeho zdravotní stav. V těle pacienta přitom údajně nenašli stopy jedu, ačkoli mluvčí Navalného se domnívá, že byl otráven.

Lidé z okolí Navalného vinili ruskou kliniku, že nemá zájem na jeho záchraně. "Jde jen o to zahladit zločin," řekla dnes jeho mluvčí podle agentury DPA.

Němečtí lékaři a experti, kteří přiletěli pro Navalného, už předtím konstatovali, že pacient je schopen transportu. Hovoří se o jeho hospitalizaci na berlínské klinice Charité.

Ruští lékaři zatím nenašli stopy jedu

Lékaři v nemocnici v Omsku zatím nenašli stopy jedu v těle Navalného. Agentura Ria Novosti dnes uvedla, že analýzy pokračují a že lékaři stále bojují o Navalného život. I proto dnes rozhodli, že není schopen převozu do jiné nemocnice.

"Máme několik pravděpodobných diagnóz. Zvažujeme i možnost otravy, ale zatím jsme nenašli stopy jedu v jeho krvi ani moči," citovala agentura Ria Novosti zástupce vedoucího lékaře omské nemocnice Anatolije Kaliničenka. Podle něj jsou vzorky zkoumány v Omsku i v Moskvě.

Vedoucí lékařů nemocnice v Omsku Alexandr Murachovskij dnes později podle agentury Interfax řekl, že hlavní "pracovní diagnózou" je metabolická porucha, která vyvolala prudký pokles hladiny cukru v krvi. Podle něj už lékaři vyloučili mrtvici, infarkt či virové onemocnění, včetně nákazy koronavirem. V těle nebyly zatím objeveny stopy jedu. Na kůži a oděvu se sice našly chemikálie, byly to ale běžné látky, jako například z plastových kelímků, uvedl vedoucí lékař.

Už dříve dnes ráno lékařské konzilium v omské nemocnici dospělo k závěru, že současný zdravotní stav Navalného neumožňuje jeho převoz. Navalného mluvčí Kira Jarmyšová k tomu na twitteru napsala, že za tímto rozhodnutím stojí Kreml. Podle ní se snaží převoz zdržet, aby "stopy jedu v těle už nemohly být prokázány".

Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov dnes novinářům řekl, že je na ruských lékařích, zda převoz do Německa povolí. Potvrdil, že němečtí lékaři s letadlem pro Navalného dnes přiletěli do Omsku a dostali podle něj pozvání do nemocnice na konzultace.

Už ve čtvrtek Peskov novinářům řekl, že přeje Navalnému brzké uzdravení, jako by to přál "jakémukoli jinému ruskému občanovi". Peskov také slíbil pomoci s převozem do zahraničí, pokud takovou žádost dostane.

Čtyřiačtyřicetiletý Navalnyj skončil v bezvědomí v nemocnici poté, co se mu při letu ze sibiřského Tomsku do Moskvy udělalo špatně a letadlo proto nouzově přistálo v Omsku.

Navalnyj patří k nejvýraznějším postavám ruské opozice a v minulosti byl vícekrát vězněn. Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku v roce 2018 dospěl k závěru, že opakované zadržování Navalného ruskými úřady v období 2012-2014 bylo politicky motivované.

Před rokem byl Navalnyj během pobytu ve vězení převezen do nemocnice, údajně kvůli alergické reakci. Uvedl tehdy, že mohl být otráven.

Německo prozatím nevylučuje, že Navalnyj byl otráven

Vláda německé kancléřky Angely Merkelové prozatím nevylučuje otravu jako možnou příčinu zdravotního kolapsu ruského opozičního předáka Alexeje Navalného. Na dnešní tiskové konferenci v Berlíně to prohlásil mluvčí Merkelové Steffen Seibert. Dodal, že všechny okolnosti případu musí být plně a hodnověrně vysvětleny. O otravě hovoří spolupracovníci Navalného.

Michel, Morawiecki či úřad OSN vyjádřili obavy o život Navalného

Obavy stran hospitalizace Navalného v Omsku vyjádřili polský premiér Mateusz Morawiecki, předseda Evropské rady Charles Michel či mluvčí úřadu OSN pro lidská práva.

"Nabídli jsme, že může být léčen v Berlíně. Ta nabídka trvá. Ale je těžké pro nás nyní zhodnotit, zda je z lékařského hlediska schopen převozu," uvedl německý ministr zahraničí Heiko Maas.

Znepokojení stran léčby Navalného v Rusku vyjádřila dnes i mluvčí úřadu OSN pro lidská práva Liz Throssellová. "Zprávy o tom, co se děje Alexeji Navalnému, jsou velmi znepokojující. Je důležité, aby dostal veškerou adekvátní léčbu nutnou k zotavení," řekla Throssellová v Ženevě.

Přátelé Navalného kritizují rozhodnutí lékařů nepovolit zatím jeho převoz z Ruska. Tvrdí, že je tak ohrožen jeho život mimo jiné proto, že sibiřská nemocnice není dostatečně vybavená. Navalného mluvčí také uvedla, že Rusko oddaluje převoz, aby se v těle nedaly odhalit stopy jedu. Ty se ale podle ruských lékařů zatím neprokázaly. Navalného diagnózu ruští lékaři zatím s určitostí neznají, pochybují ale o tom, že by byl otráven.

Obavy o osud Navalného vyjádřil i šéf Evropské rady Charles Michel, který tak podle agentury Reuters učinil během telefonátu s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Hovořil s ním zejména o situaci v Bělorusku.