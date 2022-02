Ruští hokejisté obhajují zlato, na olympiádě opět chybí hvězdy NHL

ČTK/AP/Jae C. Hong

Ilustrační foto - Olympijští sportovci z Ruska vyhráli hokejový Turnaj na hrách v Pchjongčchangu. ČTK/AP/Jae C. Hong

Peking - Ve středu odstartuje v Pekingu olympijský turnaj hokejistů, který se podruhé za sebou odehraje bez hvězd NHL. Titul obhajují Rusové, kteří před čtyřmi roky v Pchjongčchangu triumfovali pod pěti kruhy poprvé od roku 1992. Čeští hokejisté na olympijskou medaili dosáhli naposledy v roce 2006 v Turíně, kde získali bronz. Na velkých akcích čekají na cenný kov od roku 2012, kdy na mistrovství světa ve Stockholmu a Helsinkách obsadili také třetí místo.

Domluvený návrat hráčů z NHL na olympiádu, kde startovali nepřetržitě od Nagana v roce 1998 až do Soči v roce 2014, se nekoná. Zástupci NHL a hráčské asociace NHLPA měli možnost od dohody odstoupit a před Vánoci tak učinili. Hlavním důvodem je rychle se šířící varianta koronaviru omikron a skutečnost, že v té době bylo odloženo již 50 zápasů kanadsko-americké soutěže. V době plánované pauzy tak bude NHL pokračovat dohrávanými duely.

Absence hvězd hlavně Kanady a Spojených států amerických pasuje opět mezi hlavní favority Rusy. V jejich kádru je sedm pamětníků triumfu z minulé olympiády. Kouč Alexej Žamnov opět zařadil do kádru obránce Vjačeslava Vojnova z Dynama Moskva, Jegora Jakovleva z Magnitogorsku a Nikitu Něstěrova s útočníky Sergejem Andronovem a Michailem Grigorenkem z CSKA Moskva a další forvardy Nikitu Guseva z Petrohradu a Vadima Šipačova, Vojnovova klubového spoluhráče a suveréna produktivity KHL posledních let.

Kanada, která po triumfech ve Vancouveru a v Soči získala po výhře nad Českem v Pchjongčchangu bronz, má kádr složený z hráčů působících převážně v Evropě. Jako kapitán ji povede člen Triple Gold Clubu Eric Staal, který po minulé sezoně nezískal smlouvu v NHL, a představí se i jednička loňského draftu NHL Owen Power patřící Buffalu. Medaili z minulé olympiády mají obránci Maxim Noreau z Curychu, Mat Robinson z Petrohradu a útočník Erik O'Dell z Dynama Moskva.

Američané dávají ještě daleko větší prostor nadějím a zařadili do týmu 15 hráčů z univerzitní soutěže NCAA. Mezi nimi je i útočník Matty Beniers z University of Michigan, jehož si loni vybral jako dvojku draftu nováček NHL Seattle. Jediným hráčem s olympijskou zkušeností v týmu je forvard Brian O'Neill z Jokeritu Helsinky.

Před čtyřmi roky využili absence nejlepších hráčů světa k překvapení Němci, kteří dosáhl ziskem stříbra historického úspěchu. Zopakovat něco podobného se pokusí s desítkou pamětníků, mezi nimiž nechybí rodák z Plané u Mariánských Lázní útočník Dominik Kahun z Bernu.

Švédové se budou snažit vrátit na olympijské stupně vítězů po stříbru v roce 2014 a také napravit propadák z loňského mistrovství světa v Rize, kde poprvé v historii nepostoupili do čtvrtfinále a skončili devátí. Na vstup do Triple Gold Clubu bude útočit útočník Marcus Krüger z Curychu, který získal v letech 2013 a 2015 Stanleyův pohár s Chicagem, v roce 2017 zlato na světovém šampionátu v Paříži a Kolíně nad Rýnem a v případě triumfu v Číně by doplnil vybranou společnost jako 30. člen mezi hráči.

Do konečné nominace kouče Johana Garpenlöva zasáhl covid a místo obránců Erika Gustafssona Luley a Emila Djuseho z celku Rapperswil-Jona zamířili do Pekingu Philip Holm z Jokeritu Helsinky a Theodor Lennström z Nižního Novgorodu.

Finové v letech 2006 až 2010 posbírali pod pěti kruhy stříbro a dva bronzy a v Pekingu budou chtít potvrdit i své úspěchy z posledních MS. Pomoci jim mají i zkušenosti sedmatřicetiletého útočníka Valtteriho Filppuly ze Ženevy, který získal cenný kov v roce 2010 ve Vancouveru a o dva roky dříve slavil s Detroitem zisk Stanleyova poháru. Kouč Jukka Jakonen má v kádru i další olympijské medailisty Juusa Hietanena z Ambri-Piotty, Samiho Vatanena ze Ženevy a Lea Komarova z Petrohradu. Desítka hráčů se může pochlubit titulem mistra světa.

Vedle českého týmu, který má v kádru dva vítěze Stanleyova poháru díky Davidu Krejčímu (v roce 2011 s Bostonem) a Michaelu Frolíkovi (v roce 2015 s Chicagem) i mistra světa z roku 2010 Romana Červenku, má stejně dlouhý medailový půst také Slovensko. V době samostatnosti na olympiádě cenný kov ještě nezískalo a na MS dosáhlo naposledy v roce 2012 na stříbro pod českým koučem Vladimírem Vůjtkem starším.

Slováci mají v kádru i dva sedmnáctileté talenty - obránce Simona Nemce z Nitry a útočníka Juraje Slafkovského z TPS Turku, kteří už startovali na loňském mistrovství světa v Rize. V jejich týmu figuruje také desítka hráčů z české extraligy.

Český tým má v kádru z extraligy jen pětici - beky Tomáše Kundrátka s Davidem Musilem z Třince a útočníky Michala Řepík s Vladimírem Sobotkou ze Sparty a Krejčího z Olomouce.

Posun mezi širší špičku se budou snažit potvrdit Švýcaři, se čtrnácti držiteli stříbra ze světových šampionátů v letech 2013 či 2018. Po absenci v roce 2018 se představí pod pěti kruhy Lotyšsko a v kádru má tři hráče z extraligy. Pro zranění sice vypadl útočník Roberts Bukarts z Vítkovic, ale beka Uvise Janise Balinskise z Litvínova a útočníka Martinše Dzierkalse z Plzně doplnil dodatečně zadák Roberts Mamčics ze Zlína.

Dánové budou pod pěti kruhy debutovat stejně jako pořádající Čína. Ta hraje ve skupině A divizi II mistrovství světa a na olympiádě se zařadí mezi soupeře o tři výkonnostní stupně výše. Mezinárodní hokejová federace její účast po pochybnostech o kvalitě týmu definitivně schválila až loni v prosinci. Reprezentovat ji budou kompletně zástupci Kunlunu z KHL. Je mezi nimi jen devět hráčů, kteří se narodili v Číně. Jedenáct nominovaných pochází z Kanady, čtyři ze Spojených států amerických a jeden z Ruska.

Turnaj začne ve středu duelem Ruska se Švýcarskem v 9:40 SEČ a v dalším utkání skupiny B se od 14:10 SEČ utká česká reprezentace s Dánskem. Skupinu A tvoří Kanada, USA, Německo a Čína a v "céčku" se představí Švédsko, Finsko, Slovensko a Lotyšsko. Vítězové skupin a nejlepší tým ze druhých míst postoupí přímo do čtvrtfinále, další čeká osmifinále. Olympijský šampion bude znám v neděli 20. února.