Růst minimální mzdy o 1300 Kč by Babiš považoval za dobrý kompromis

Praha - Případné navýšení minimální mzdy od ledna o 1300 korun na 16.500 korun by premiér Andrej Babiš (ANO) považoval za dobrý kompromis. Řekl to dnes ve svém video pozdravu odborářům. Ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD) navrhuje růst nejnižšího výdělku o 2800 korun na 18.000 korun. Odbory to podporují. Zaměstnavatelé by byli pro přidání 500 či 550 korun. Rozhodne vláda.

"16.500 by mohl být velmi dobrý kompromis... Očekávám, že se příští vládě podaří najít přijatelný kompromis," řekl Babiš ve zdravici. Zaslal ji na konferenci, kterou dnes v Praze pořádala Asociace samostatných odborů.

Maláčová prosazovala, aby kabinet nařízení s navýšením minimální mzdy a zaručených mezd schválil už toto pondělí spolu s rozpočtem. Podle ministryně práce by tak firmy měly dost času se na přidání připravit. Vláda o tom nejednala, podle Babiše má rozhodnout až nová vládní sestava po volbách.

Volby do Sněmovny se konají 8. a 9. října. Sestavování nové vlády může zabrat několik i měsíců. Po jednání s prezidentem Milošem Zemanem minulý týden šéf SPD Tomio Okamura řekl, že vyjednávání o nové vládě mohou kvůli případným těsným výsledkům "probíhat velice dlouho". Navýšení minimální mzdy by tak schvaloval dosavadní Babišův kabinet.

Potřebu mírnějšího růstu minimální mzdy, ale i pracovních sil z ciziny či práce do vyššího věku vysvětloval dnes členům odborů i někdejší makroekonom odborové konfederace a nynější Babišův ekonomický poradce Jaroslav Ungerman. Na odborářské konferenci vystoupil jako člen Evropského hospodářského a sociálního výboru. Toto uskupení je poradním orgánem Evropského parlamentu či Evropské komise.

Podle Ungermana navýšení na 16.500 korun odpovídá ekonomické situaci, odboráři by měli být v mzdových požadavcích rozumní a neměli by srovnávat české částky se zahraničními. Babišův poradce zmínil, že čeští pracovníci nepokryjí poptávku po pracovních silách a bude potřeba přivézt cizince na méně kvalifikované posty či sezonní práce. Někteří odboráři to odmítali. Ostře proti vystoupila už dřív i Maláčová. Prodloužit by se měl "aktivní věk lidí" a těm, kteří pracují v důchodu, by se penze měla zvednout výrazněji, uvedl premiérův poradce.