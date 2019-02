Vývoj české ekonomiky od roku 2000 do roku 2018.

Praha - Růst české ekonomiky loni zpomalil na 3,0 procenta ze 4,5 procenta v roce 2017. Za samotné čtvrté čtvrtletí roku 2018 stoupl tuzemský hrubý domácí produkt (HDP) meziročně o 2,9 procenta. Vyplývá to z předběžného odhadu vývoje ekonomiky, který zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ). K růstu hospodářství podle statistiků značně přispěla domácí poptávka. Podle ekonomů letos ekonomika zpomalí růst na zhruba 2,7 procenta, stále to bude ovšem solidní výsledek.

Ve srovnání s rokem 2017 růst ekonomiky loni zpomalil za celý rok i za čtvrté čtvrtletí. V posledním čtvrtletí roku 2017 totiž HDP vzrostl meziročně o rovných pět procent. V porovnání s ostatními čtvrtletími loňského roku byl ale meziroční růst za čtvrté čtvrtletí druhý nejrychlejší. V prvním čtvrtletí 2018 totiž ekonomika posilovala o 4,1 procenta, zatímco v dalších dvou čtvrtletích už jen shodně o 2,4 procenta.

"Výkonnost ekonomiky v závěru roku rostla rychlejším tempem než v předchozím čtvrtletí," sdělili statistici. V mezičtvrtletním srovnání bylo tempo růstu HDP za čtvrté čtvrtletí, které dosáhlo 1,0 procenta, dokonce podle ČSÚ nejvyšší za posledních šest čtvrtletí. Růst ekonomiky v závěru loňského roku táhla hlavně zahraniční poptávka, ale přispěla k němu i domácí poptávka po investičním zboží.

Posílení české ekonomiky za celý loňský rok i poslední čtvrtletí roku překonalo odhady analytiků. Odborníci oslovení ČTK totiž předpokládali, že HDP za celý rok vzrostl o 2,8 procenta a za čtvrté čtvrtletí o 2,4 procenta.

Analytici: Ekonomika poroste pomaleji než loni, stále ale solidně

Česká ekonomika letos zpomalí růst na zhruba 2,7 procenta, stále to bude ovšem solidní výsledek. Vyplývá to z vyjádření analytiků k aktuálním údajům o loňském vývoji ekonomiky. Ty přitom ekonomové hodnotí jako pozitivní překvapení, které je zároveň podle nich dalším z důvodů pro poměrně brzké zvýšení úrokových sazeb Českou národní bankou.

Podle hlavního ekonoma Deloitte Davida Marka se tak ČR posunula v přepočtu HDP na obyvatele v paritě kupní síly na 91 procent průměru EU a je nejvyšší ve střední a východní Evropě, pouze o jeden procentní výše je Španělsko. "V letošním roce by měl růst ekonomiky pokračovat, ovšem tempo růstu nebude tak vysoké," dodal Marek.

Podle ekonoma Komerční banky Viktora Zeisel by měla ekonomika v letošním roce pokračovat v růstu blízko svých přirozených možností. "Celkově by tak domácí ekonomika měla letos přidat 2,7 procenta," uvedl. Dodal, že silný hospodářský růst, zrychlující inflace a slabá koruna naznačují, že ke zvýšení sazeb by mohla Česká národní banka přistoupit již na březnovém zasedání.

Letos by přitom podle hlavního ekonoma ING Jakuba Seidlera měla být tahounem ekonomického růstu stejně jako loni domácí poptávka, zejména spotřeba domácností a investice firem i vlády. Dnešní čísla o HDP a lednový růst inflace pak podle něj potvrdily, že ČNB ještě k růstu sazeb přistoupí.

Ekonomové upozornili, že meziroční růst české ekonomiky ve čtvrtém čtvrtletí byl slabší než v dalších ekonomikách regionu. Tempo meziročního růstu hrubého domácího produktu Slovenska v posledním čtvrtletí loňska zvolnilo na 3,6 procenta z 4,6 procenta ve třetím čtvrtletí. V Polsku se HDP ve čtvrtém čtvrtletí meziročně zvýšil o 4,9 procenta a v Maďarsku o pět procent. "Přesto jsou ale čísla o výkonu HDP jasně pozitivním překvapením a komentář ČSÚ potvrzuje, že tahounem růstu české ekonomiky je spotřeba domácností a růst investičních výdajů," uvedl hlavní ekonom Generali Investments CEE Radomír Jáč.

Z informace, že česká ekonomika loni rostla v regionu nejpomaleji, nelze podle analytika společnosti Akcenta Miroslava Nováka dělat žádné dalekosáhlé negativní závěry typu, že jsme na tom hůře. "Na to je údaj o růstu HDP v jednom roce příliš málo vypovídajícím číslem," uvedl.

"V každém případě je současný růst HDP stále vysoký. I přes zpomalení tuzemské ekonomiky v předchozích dvou čtvrtletích je současné zrychlení pozitivním překvapením," uvedl analytik Raiffeisenbank František Táborský.