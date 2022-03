Rusové žijící v ČR protestovali v Praze proti válce a Putinovi

Praha - V centru Prahy dnes demonstrovali Rusové žijící v Praze proti vojenské intervenci na Ukrajinu a prezidentovi Vladimíru Putinovi. Hodinu po poledni se sešli na náměstí Míru, odkud se vydali průvodem přes Václavské na Staroměstské náměstí. Pochodu se podle policie účastnilo zhruba 3000 lidí. Akce, kterou pod názvem Rusové proti Putinovi pořádal Pražský ruský protiválečný výbor, se obešla bez problémů.

Protest zakončily proslovy Rusů, kteří se rozhodli veřejně vystoupit proti Putinově politice. Byli mezi nimi například Alexandr Morozov, který působí na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, či ruský básník žijící v Berlíně Alexandr Delfinov.

Účastnící průvodu provolávali rusky hesla Ne válce, Rusko bude svodné nebo Sláva Ukrajině. K protestu se kromě Rusů přidali i další odpůrci vojenské invaze na Ukrajinu. Lidé se k pochodu připojovali po celou cestu centrem hlavního města, další povzbuzovali demonstranty potleskem či skandováním.

Na shromáždění byly vidět hlavně bílo-modro-bílé vlajky symbolizující ruské protesty proti válce, Účastníci si přinesli také transparenty poukazující na to, že proti Putinovi stojí Rusové nejen v Moskvě či Petrohradě, ale i na Dálném východě či na Urale. Někteří měli s sebou cedule v ruštině, češtině i angličtině odsuzující ruský útok na sousední zemi.

Řečníci na Staroměstském náměstí mluvili zejména o tom, že se z Ruska stává pod vedením Putina fašistický stát. Upozornili na to, že se nyní na Ukrajině rozhoduje o osudu celé Evropy. Vyjádřili také podporu ruskému opozičnímu politikovi Alexeji Navalnému, kterého soud tento týden poslal na devět let do vězení.

Rusové během shromáždění uctili minutou ticha ukrajinské děti, ženy a bojovníky. Protest, na který po celou dobu dohlíželi policisté, ukončili po třech hodinách.

Pořadatelé svolali protest přes facebook. Uvedli, že i Rusové, kteří žijí v České republice, musí veřejně ukázat, že se jednoznačně staví proti válce. "Jsme s Českem, Evropou a celým světem proti ruské agresi," napsali.