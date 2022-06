Rusové začali vyplácet v Mariupolu důchody v rublech; jsou na ně fronty

Mariupol (Ukrajina) - Rusové začali vyplácet lidem v ovládnutém ukrajinském Mariupolu důchody v rublech a pouze v hotovosti. Podle serveru Ukrajinska pravda o tom informoval poradce mariupolského starosty Petro Andrjuščenko. Kvůli frontám, které lidé musejí vystát na ulici v horku, označil výplatu penzí za peklo.

"Okupanti začali v Mariupolu vyplácet důchody. Podle jejich údajů je registrováno asi 47.000 penzistů. Ale podle informací z našich zdrojů se dalších 10.000 obyvatel Mariupolu z principu o almužnu od okupantů nepřihlásilo," uvedl Andrjuščenko. Sám poradce starosty z města již dříve uprchl a informace z místa má tedy jen zprostředkované.

Výše důchodů v přepočtu na ukrajinskou měnu podle Andrjuščenka představuje 2600 hřiven (2040 korun). Důchody se vydávají v hotovosti. Do města peníze Rusové přivezli v neprůstřelných automobilech.

"Výplata důchodů se proměnila v další peklo a výsměch," řekl Andrjuščenko podle serveru Ukrajinska pravda. "Dlouhé fronty, půtky a skandály kvůli horku a kvůli tomu, že tam není žádná organizace," popsal podle CNN ve vysílání televize.

Obyvatelé Mariupolu se také kvůli nedostatku jídla ve městě "doslova perou" o humanitární pomoc, uvedl o den dříve na sociální síti Telegram poradce starosty. Lidé se musejí dva nebo tři dny s předstihem zapsat do pořadníku. Ale ani to jim nezaručuje úspěch, protože v rozhodující den se musejí dostat mezi prvními třemi sty lidmi do skutečné fronty. Šťastlivci pak ve frontě dostanou nekvalitní potraviny, které se rychle zkazí, a nejpozději za dva dny stejně lidé musejí bojovat o další příděly, popsal Andrjuščenko.

Přístavní Mariupol mají pod kontrolou ruské invazní síly od května, kdy se po tvrdých bojích vzdali poslední ukrajinští obránci, kteří se ukrývali v metalurgickém areálu Azovstal.