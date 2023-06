Rusové připravují havárii v chemičce na severu Krymu, tvrdí ukrajinská rozvědka

Kyjev - Ruské síly připravují potenciální havárii chemického závodu ve městě Armjansk na severu okupovaného poloostrova Krym, tvrdí podle serveru Ukrajinska pravda ukrajinská vojenská rozvědka (HUR). V areálu továrny Krymskyj tytan Rusové podle informací rozvědky rozmístili miny. V případě výbuchu by se do ovzduší dostal amoniak, který se v továrně používá k chlazení, a ohrozil by obyvatele Armjansku a okolí.

Zničení Kachovské přehrady a s tím související nedostatek vody v Severokrymském kanálu podle HUR vážně narušil výrobní procesy v chemičce a v Armjansku se nyní množí spekulace, že ji Rusové chtějí opustit. Zároveň s tím ruské ženijní jednotky rozmisťují ve stále fungujících dílnách miny. Výbušniny nastražily i v dalších částech areálu i v okolí, tvrdí ukrajinská rozvědka. Severokrymský kanál je klíčový pro zásobování vodou celého Krymského poloostrova nelegálně v roce 2014 anektovaného Ruskem.

"Teroristický útok na podnik Krymskyj tytan, k němuž se připravují ruští okupanti, bude znamenat uměle vyvolanou technickou katastrofu s hroznými následky," citoval list varování rozvědky.

Krymskyj tytan je ve východní Evropě největší výrobce oxidu titaničitého, který je označován také jako titanová běloba a používá se mimo jiné pro výrobu nátěrových hmot nebo jako barvivo v potravinářství.