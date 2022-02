Rusové ovládli olympijskou štafetu běžců na lyžích, Češi obsadili 12. příčku

Čang-ťia-kchou (Čína) - Ruští lyžaři vyhráli olympijskou štafetu na 4x10 kilometrů. Zlato na zimních hrách získali poprvé od Lake Placid 1980, kdy triumfoval ještě Sovětský svaz. Na posledních dvou olympiádách byli Rusové druzí. Dnes v čínském Čang-ťia-kchou porazili o více než minutu norské obhájce vítězství, třetí skončili Francouzi. Češi se mezi elitou neprosadili. Adam Fellner, Michal Novák, Petr Knop a Jan Pechoušek obsadili dvanácté místo, což je o dvě příčky horší výsledek než před čtyřmi lety v Pchjongčchangu.

První tři úseky Češi bojovali o umístění v nejlepší desítce. Lídr týmu Novák předal Knopovi jako devátý, i když ani dnes nebyl v optimální kondici. "Nemám žádné síly, dneska dopoledne před závodem jsem si musel lehnout a celé dopoledne jsem prospal. Nebylo mi dobře od žaludku, necítím se zdravý," řekl České televizi.

Knop pozici udržel a po třech úsecích byli Češi v kontaktu s devátým místem. Finišman Pechoušek, nad jehož startem se kvůli bolavým zádům vznášel otazník, ale nestačil na Japonsko, Spojené státy americké ani Kanadu. Nakonec se propadl na poslední místo ze štafet, které nebyly předstiženy o kolo. Na Rusy ztratili Češi více než deset minut, na deváté Američany dvě minuty. "Když mě dojel Kanaďan, tak jsem to s ním zkusil, ale v půlce posledního kola mi vyply nohy, přestal jsem dýchat a byl jsem rád, že jsem dojel do cíle," líčil český finišman.

Ruský výběr dostal do čela hned na prvním klasickém úseku Alexej Červotkin, který navzdory sněžení a silnému větru ujel bezmála o půlminutu. Vítěz skiatlonu Alexandr Bolšunov navýšil náskok na téměř minutu a Denis Spicov a Sergej Usťugov vedení v bruslařské polovině s přehledem udrželi. "Tohle byl náš cíl. Snažili jsme se to dokázat a několik let se nám to nedařilo. Dneska všechno klaplo, všechno bylo super," řekl Červotkin.

Zajímavý tak byl boj jen o další medaile. Do posledního úseku vybíhali společně za ruským finišmanem Norové, Švédové a Francouzi. Johannes Hösflot Klaebo se pokusil vydat stíhat Usťugova, ale jeho odstup se nijak výrazně nesnižoval a vrátil se k němu Francouz Maurice Manificat. Naopak ztratil Švéd Johann Häggström. Manificat měl ve sjezdech pomalejší lyže než Klaebo a v závěru nestačil.

Norové nakonec získali stříbro o více než devět sekund před Francouzi. Seveřané uznali, že na ruské kvarteto neměli. "Nebyli jsme dost dobří, abychom dnes mohli bojovat s Rusy, ale všichni odvedli maximum. Měli bychom být spokojeni se stříbrem," uvedl Hans Christer Holund. "Vždycky je zábava závodit ve štafetě a dělat to společně. Všichni musíme být s výsledkem spokojeni a myslím, že dnes večer budeme slavit. Pak se někteří z nás musejí připravovat na další závod, ale stejně si večer užijeme," doplnil Klaebo.

Muži - štafeta 4x10 km: 1. Rusko (Červotkin, Bolšunov, Spicov, Usťugov) 1:54:50,7 hod., 2. Norsko (Iversen, Golberg, Holund, Klaebo) -1:07,2, 3. Francie (Jouve, Lapalus, Parisse, Manificat) -1:16,4, 4. Švédsko -2:09,7, 5. Německo -2:55,8, 6. Finsko -4:37,9, 7. Švýcarsko -5:22,6, 8. Itálie -5:25,9, 9. USA -8:05,6, 10. Japonsko -8:10,8, ...12. ČR (Fellner, Novák, Knop, Pechoušek) -10:07,1.