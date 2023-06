Rusové kráčejí od jednoho vítězství ke druhému, řekl prezident Putin

Moskva - Ruský prezident Vladimir Putin u příležitosti dnešních oslav Dne Ruska mluvil o obyvatelích Ruska jako o lidech kráčejících od jednoho vítězství ke druhému. Rusko si tento státní svátek připomíná v době, kdy jeho invazní jednotky více než rok a čtvrt válčí na Ukrajině a kdy ukrajinská armáda zahájila dlouho čekávanou protiofenzivu.

"Dnes, v těžkých časech pro Rusko, pocity hrdosti a vlastenectví naši společnost spojují ještě silněji a slouží jako spolehlivá podpora pro naše hrdiny podílející se na zvláštní vojenské operaci," cituje agentura Reuters Putina, který invazi na Ukrajinu neoznačuje za válku.

"Lidé, kteří jdou od vítězství k vítězství, svůj život a veškerou svou práci zakládají na víře: víře ve vítězství, víře ve spravedlnost, víře v Rusko," řekl Putin v den, kdy ukrajinská armáda oznámila územní zisky během bojů na pomezí Doněcké a Záporožské oblasti. O posledním vývoji na bojišti se Putin během slavnosti v Kremlu, kde rozdával státní vyznamenání, nezmínil.

Putin při této příležitosti obvinil ukrajinskou armádu z ostřelování obytných čtvrtí a humanitárních objektů. "Nebudu hovořit o důvodech, zaplétat se do politické džungle, ale proč, prostě vůbec nemohu pochopit, kvůli čemu nepřítel ostřeluje obytné čtvrtě. Kvůli čemu? Proč? Jaký je smysl? (Útočí) na humanitární objekty. Jaký to má smysl. Vojenský smysl to nemá žádný, nulový," prohlásil podle ruských agentur.

Kyjev během války mnohokrát obvinil ruská vojska z útoků na civilní cíle. Válka, rozpoutaná na Putinův rozkaz, si podle ověřených údajů OSN vyžádala tisíce obětí z řad civilistů na obou stranách.

Ruské úřady v okupovaném Doněcku dnes uvedly, že při ukrajinském ostřelování města přišla o život poblíž nádraží dvacetiletá žena. Její dvouleté dítě bylo zraněno, napsala ruská agentura RIA Novosti s odvoláním na očité svědky.

Putin dnes rovněž navštívil raněné v ústřední vojenské nemocnici v Krasnogorsku u Moskvy, kde čtyři vojáky vyznamenal titulem Hrdina Ruska, napsal list Kommersant. Připomněl předchozí Putinovu návštěvu raněných vojáků, která se odehrála loni v květnu v jedné z moskevských nemocnic. "Putin se jen vzácně setkává s vojáky zapojenými do tažení proti Ukrajině," poznamenala agentura AFP a připomněla, že jednou z takových příležitostí byla zdravice k Novému roku, kterou prezident pronesl obklopen vojáky.

Ruské ministerstvo obrany na svém telegramovém kanálu zveřejnilo video, na kterém jsou záběry lesů, jezer nebo pravoslavných chrámů a vojáků. Jeden z nich říká "Jsem Rus, díky bohu!" nebo "Naštěstí jsem Rus!"

Den Ruska připomíná přijetí deklarace o státní svrchovanosti v roce 1990. Svátek se v zemi slaví od roku 1992.

Bývalý ruský prezident Dmitrij Medveděv dnes na svém telegramovém účtu zveřejnil fotomontáž s ruskou vlajkou vztyčenou nad Majdanem, hlavním kyjevským náměstím. Napsal k tomu, že toto místo se brzy bude jmenovat Ruské náměstí.