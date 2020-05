Rusnok se obává, že schodek rozpočtu 300 mld. Kč nebude stačit

Praha - Letos naplánovaný schodek státního rozpočtu 300 miliard korun nebude podle guvernéra České národní banky Jiřího Rusnoka pravděpodobně stačit. Výpadek příjmů rozpočtu podle něj totiž bude asi vyšší, než očekává ministerstvo financí. Rusnok to uvedl dnes v televizi CNN Prima News.

"Obávám se, že (pozn. schodek rozpočtu) spíše stačit nebude kvůli většímu výpadku příjmů než ministerstvo financí projektuje. Ale není to až tak podstatné. Ten schodek bude asi vyšší, ale je spekulace, zda o 50 nebo 100 miliard. Ale není to nyní až tak klíčové číslo," uvedl Rusnok.

Realistické je podle Rusnoka očekávat, že i v příštím roce bude schodek rozpočtu na podobných úrovních jako letos. Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) nedávno v České televizi uvedla, že se schodkem kolem 300 miliard korun počítá předběžně i pro příští rok. "Výhled na příští rok je ještě méně jistý, ale obávám se, že ministryně financí je v koridoru realistických odhadů," uvedl guvernér, který byl dříve také ministrem financí i premiérem ČR.

Rusnok ale upozornil, že dlouhodobě takto vysoké schodky rozpočtu nejsou udržitelné. "Několik let si to můžeme dovolit, ale musí tam být vidět trend konsolidace veřejných financí a nápravy těchto deficitů, jinak by se to projevilo i na důvěře trhu," uvedl.

Sněmovna 22. dubna kvůli dopadům šíření koronaviru zvýšila letošní schodek rozpočtu na 300 miliard korun. Prezident Miloš Zeman v pondělí ČTK řekl, že deficit 300 miliard korun kvůli pandemii koronaviru může při rozumném hospodaření stačit a nebude ho nutné znovu zvyšovat. Původní plány před propuknutím pandemie počítaly se schodkem rozpočtu 40 miliard korun.

I podle ekonomů dubnové údaje naznačují, že schodek rozpočtu na celý letošní rok bude třeba ještě zvýšit. Letos ke konci dubna schodek státního rozpočtu stoupl na 93,8 miliardy korun z březnových 44,7 miliardy korun.