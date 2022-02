Ruský útok na Ukrajinu je stále jednou z reálných možností, řekl Biden

Washington - Ruský útok na Ukrajinu je stále ještě jednou z "velmi reálných možností", prohlásil dnes americký prezident Joe Biden, stále prý ale doufá v diplomatické řešení. Spojené státy však podle Bidena zatím neměly možnost ověřit, že se ruská vojska stahují od ukrajinských hranic, jak tvrdí Moskva. Konflikt mezi Ukrajinou a Ruskem není podle šéfa Bílého domu jen střetem dvou zemí, ale také bojem na obranu hodnot, na ochranu možnosti zemí svobodně si zvolit vlastní budoucnost a bojem za svobodu.

Rusko má v blízkosti ukrajinských hranic přes 130.000 mužů, Západ ho podezírá z příprav na invazi, což však Kreml odmítá s tím, že se jedná o vojenská cvičení. Moskva dnes ohlásila začátek stahování některých svých jednotek do původních posádek.

"Jsme připraveni k rozhodné reakci na ruský útok na Ukrajinu, který je stále ještě velmi reálnou možností," prohlásil Biden. USA a západní země mají podle něj připraveny sankce, které by na Rusko tvrdě dopadly. Z Bidenových vyjádření vyplynulo, že také zahrnují ukončení projektu plynovodu Nord Stream 2 v případě invaze.

USA budou bránit plnou silou americké moci každou část území NATO, zdůraznil americký prezident. Útok proti jedné zemi Severoatlantické aliance je útokem proti nám všem, řekl šéf Bílého domu s odkazem na pravidlo kolektivní ochrany aliance, tedy pátý článek alianční smlouvy.

USA podle Bidena nepošlou vojáky na Ukrajinu, pokud by na tuto zemi Rusko zaútočilo, ale zapojí se do kolektivní obrany spojenců. Prezident také připomněl, že Spojené státy i další alianční země už svými vojáky posilují východní křídlo NATO.

V případě ruské invaze na Ukrajinu budou podle Bidena Spojené státy a jejich spojenci a partneři reagovat rozhodně. Západ je sjednocený a odhodlaný tak jako nikdy dřív, prohlásil Biden. Pokud Moskva napadne sousední zemi, setká se s drtivým mezinárodním odsouzením, dodal.

Občanům Ruska Biden vzkázal "nejste naši nepřátelé a nevěřím, že byste si přáli krvavou ničivou válku s Ukrajinou". Američanům na Ukrajině však doporučil urychleně opustit zemi, pokud tak dosud neučinili. "Obrana demokracie a svobody má vždy svou cenu," varoval Biden.

O situaci na Ukrajině dnes Biden po telefonu jednal také s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem.

O ruském stahování nejsou žádné důkazy, uvedla velvyslankyně USA při OSN

Spojené státy zatím neviděly žádný důkaz o tom, že by se ruská vojska opravdu stahovala od hranic s Ukrajinou, uvedla dnes americká velvyslankyně při OSN Linda Thomasová-Greenfieldová. Takový krok by ale podle ní Washington uvítal, citovala prohlášení diplomatky agentura Reuters. Rusko má v blízkosti ukrajinských hranic přes 130.000 mužů, Západ ho podezírá z příprav na invazi, což však Kreml odmítá. Moskva dnes ohlásila začátek stahování některých svých vojáků do původních posádek.

"Byla by to vítaná zpráva, kdyby byla legitimní. Zatím jsme o tom neviděli důkazy," uvedla Thomasová-Greenfieldová v prohlášení, které poskytl její mluvčí.

Na nutnosti "ověřit" pravdivost informací o stahování vojsk se během dnešního hodinového telefonátu shodli také americký a francouzský prezident Joe Biden a Emmanuel Macron. Oznámení o odchodu vojsk považují za "první povzbudivou zprávu", napsala agentura AFP s odvoláním na Elysejský palác. Biden slíbil další podrobnosti na tiskové konferenci za několik hodin.

Obavy z možné invaze přetrvávají u představitelů Severoatlantické aliance, píše agentura AP. Rusko neuvedlo žádné podrobnosti o tom, odkud se vojska stahují ani o kolik vojáků se jedná.

"Musíme vidět výrazné stahování jednotek, ale také techniky," odpověděl generální tajemník NATO Jens Stoltenberg na otázku, kdy NATO uzná, že Rusko má skutečný zájem o snížení napětí v oblasti. Nechtěl však specifikovat, zda a v jaké chvíli přestane aliance považovat aktivitu Moskvy za akutní hrozbu a bude připravena odvolat dočasně vyslané síly ze svého východního křídla.

O zklidnění situace na rusko-ukrajinské hranici diplomatickou cestou se intenzivně snaží četní státníci. Telefonáty na nejvyšší úrovni i diplomatická setkání jsou téměř na denním pořádku.