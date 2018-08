Praha - Ruský anarchista Igor Ševcov bude muset soudu upřesnit, jakých konkrétních částek se domáhá od státu v souvislosti se svým někdejším trestním stíháním. Student celkově požaduje 1,3 milionu korun - mimo jiné za způsobenou nemajetkovou újmu či za náklady vynaložené na právní zastoupení. Jeho advokát Pavel Kožoušek po dnešním soudním jednání podotkl, že česká veřejnost Ševcova stále pokládá za teroristu.

Mladík čelil obžalobě ze žhářského útoku na dům tehdejšího ministra zahraničí Martina Stropnického, stíhán byl také za pomoc při posprejování vězeňské zdi. Nakonec byl veškerých obvinění zproštěn, ale až poté, co se ho zastal Nejvyšší soud. "Igor byl vyhlášen za teroristu, lidi ho poznávali na ulicích. Užil si svoje a má dodnes zdravotní problémy," shrnul Kožoušek důsledky trestního řízení.

Ministerstvo spravedlnosti se Ševcovovi loni omluvilo za nezákonný postup a přiznalo mu 360.000 korun. Z této částky bylo 92.000 za tříměsíční vazbu, 103.000 za náklady na obhajobu a zbytek za to, že byl Ševcov vůbec stíhán. Student pražské filozofické fakulty nyní v žalobě požaduje 1,3 milionu, podle svého advokáta nad rámec toho, co mu již vyplatilo ministerstvo. "Vycházíme z toho, jak to cítí on. Já samozřejmě jako právník vím, že takovéhle částky se nevyplácejí," poznamenal Kožoušek.

Právník z Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových Zbyněk Řezáč dnes u Obvodního soudu pro Prahu 2 vznesené požadavky odmítl. Mimo jiné upozornil, že nárok na nemajetkovou újmu je už promlčený, protože Ševcov podal žalobu "naprosto opožděně". Půlroční lhůta studentovi podle úřadu běžela od právní moci rozsudku, tedy od května 2016, a přerušila ji pouze doba, po kterou o jeho odškodném rozhodovalo ministerstvo.

Kožoušek s tímto názorem nesouhlasí. Podle něj začala lhůta běžet až loni v květnu, kdy o věci rozhodl Nejvyšší soud. "Poslední judikatura navíc říká, že vznesení námitky promlčení je v tomto případě totálně v rozporu s dobrými mravy," sdělil advokát novinářům.

Soudkyně Zdeňka Burdová pokládá tvrzení v žalobě za neurčitá a nařídila studentovu právníkovi, aby je doplnil. Jednání proto odročilo naneurčito.

Před zásahem Nejvyššího soudu byl Ševcov pravomocně odsouzen k tříletému zákazu účasti na demonstracích. Ministerstvo vnitra mu poté zamítlo žádost o pracovní kartu s odůvodněním, že Ševcov nesplňuje podmínku trestní zachovalosti. Studenta etnologie se následně zastal rektor Univerzity Karlovy i děkanka filozofické fakulty. V otevřeném dopise napsali, že vyhoštění z ČR by Ševcova kvůli jeho občanským postojům ohrozilo na životě.

Cizinecká policie letos v červnu přesto rozhodla o Ševcovově vyhoštění ze států EU, a to na pět let. Mladík podle ní narušuje veřejný pořádek, protože vědomě porušuje české právní předpisy. "To rozhodnutí není pravomocné. Policie nevzala v potaz zásadní argument z mé strany. Argumentuje tím, že nesplňuju podmínku trestní zachovalosti. Toto není pravda," řekl k tomu dnes Ševcov.