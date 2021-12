Ruský soud nařídil zrušit Memorial, Západ verdikt kritizuje

Moskva/Praha - Ruský nejvyšší soud dnes nařídil zrušit nevládní organizaci Mezinárodní Memorial, proslulou odhalováním zločinů komunismu a stalinismu v někdejším Sovětském svazu. Své rozhodnutí podle agentury Ria Novosti odůvodnil porušením ruského zákona o "zahraničních agentech". Právní zástupkyně sdružení Maria Ejsmontová pokládá žalobu za politicky motivovanou, Memorial se podle ní odvolá jak v Rusku, tak k Evropskému soudu pro lidská práva. Některé západní země, včetně Česka, verdikt kritizují.

Podle generální prokuratury sdružení porušilo zákon tím, že neoznačilo některé své publikace, včetně příspěvků na sociálních sítích, povinným prohlášením, že materiály zveřejnil subjekt, který "plní funkci zahraničního agenta".

Zástupce prokuratury Alexej Žafjarov před soudem prohlásil, že Mezinárodní Memorial vznikl jako organizace pro uchování paměti národa, ale nyní "se téměř výhradně zaměřuje na zkreslování historické paměti, především na Velkou vlasteneckou válku (ruský termín pro účast někdejšího Sovětského svazu ve druhé světové válce - pozn. ČTK)". Vytváří tak podle něj "falešný obraz SSSR jako teroristického státu". "My, potomci vítězů, jsme nyní nuceni přihlížet rehabilitaci zrádců a nacistických kolaborantů - nejspíš proto, že za to někdo platí. A to je skutečný důvod, proč Memorial tak ostře odmítá svůj status zahraničního agenta," dodal Žafjarov.

Memorial a jeho příznivci tvrdí, že obvinění jsou politicky motivovaná. Ve svém prohlášení po rozhodnutí soudu sdružení uvedlo, že dnes vyšel najevo skutečný důvod jeho likvidace. "Zástupci generální prokuratury prohlásili, že nesprávně zacházíme se sovětským obdobím ruské historie," uvedla organizace. Žaloba týkající se chybějícího označení "zahraniční agent" na některých materiálech se podle něj ukázala být formální záminkou. Organizace zároveň slíbila, že bude hledat legální způsoby, jak ve své práci pokračovat.

Šéf české pobočky Memorialu, která vznikla v roce 2016, Štěpán Černoušek označil soudní rozhodnutí za zpolitizované a směšné. Zdůvodnění ruského soudu je podle něj záminka, jak se zbavit nepohodlné organizace. České pobočky se rozhodnutí ruského soudu netýká, řekl ČTK Černoušek.

Memorial vznikl na konci 80. let a k jeho zakladatelům patřil sovětský disident a nositel Nobelovy ceny za mír Andrej Sacharov. Sdružení se věnuje také ochraně lidských práv. Uskupení samo sebe označuje spíše za hnutí než za jednu organizaci. V roce 2018 mělo přes 60 poboček a přidružených organizací roztroušených po celém Rusku.

Nálepku "zahraničního agenta" dostal Mezinárodní Memorial od úřadů v roce 2016. Toto označení, které má od dob Sovětského svazu hanlivý podtext, obnáší další vládní kontrolu a komplikace. Rusko kontroverzní zákon o "zahraničních agentech" přijalo v roce 2012 a postupně ho rozšířilo z nevládních organizací na nezávislá média i jednotlivce, kteří přijímají finance ze zahraničí a podle úřadů vyvíjejí politickou činnost.

Dnešní verdikt ruského soudu kritizovala například Praha, Varšava, Paříž, Berlín, Washington a také některé organizace. České ministerstvo zahraničí pokládá rozhodnutí za symbol represí vůči občanské společnosti a absence nezávislého soudnictví v Ruské federaci. Verdikt je podle něj dalším příkladem, jak ruské orgány zneužívají zákon k postupnému zužování prostoru pro nezávislé a kritické myšlení a dialog. Zákonem o zahraničních agentech Rusko podle české diplomacie porušuje své mezinárodní závazky v oblasti lidských práv. "Žádná společnost nemůže dlouho žít ve lži o vlastní historii a žádná vláda nemůže zakrývat navždy pravdu o politických represích," uvedlo ministerstvo.

Rozhodnutí odsoudili také někteří čeští politici, například předseda Senátu Miloš Vystrčil, ministryně pro vědu Helena Langšádlová, místopředsedkyně Poslanecké sněmovny Olga Richterová, předseda senátního zahraničního výboru Pavel Fischer, senátor Marek Hilšer nebo europoslanec Jiří Pospíšil.

Francouzský ministr zahraničí Jean-Yves Le Drian vyjádřil nad likvidací sdružení rozhořčení a znepokojení, uvedla agentura AFP. Verdikt odsoudilo rovněž polské ministerstvo zahraničí. "Polsko nikdy neopustí tyto úžasné lidi," řekl mluvčí polské diplomacie Lukasz Jasina. Velvyslanec Spojených států v Moskvě John Sullivan označil rozhodnutí soudu za "do oči bijící a tragický pokus o potlačení svobody projevu a vymazání historie". Německá diplomacie vnímá verdikt jako "nepochopitelný". "Rozhodnutí zvyšuje naše velké znepokojení, v neposlední řadě proto, že odebírá hlas obětem útlaku a represí," uvedla mluvčí německého ministerstva zahraničí.

Americká diplomacie verdikt odsoudila a upozornila, že se znepokojením sleduje také snahu ruských úřadů o zrušení Lidskoprávního centra Memorial, sesterské organizace Mezinárodního Memorialu. O jejím osudu rozhodne moskevský soud zřejmě už ve středu. "Vyzýváme ruské úřady, aby ukončily pronásledování nezávislých hlasů a obhájců lidských práv," řekl mluvčí ministerstva Ned Price.

"Zdá se, že se Ruská federace stále více vzdaluje našim společným evropským normám a hodnotám," reagovala generální tajemnice Rady Evropy Marija Pejčinovičová Buričová v prohlášení. "Dnešek je temným dnem pro občanskou společnost v Ruské federaci," dodala. Organizace Amnesty International likvidaci sdružení označila za "přímý útok na právo na svobodu projevu a sdružování" a vyzvala ke zrušení rozhodnutí.

Ředitel památníku Lidice a historik Eduard Stehlík považuje rozhodnutí za skandální a náměstek ředitele českého Ústavu pro studium totalitních režimů Ondřej Matějka za špatnou zprávu, která zcela jasně vypovídá o směřování současného Ruska. "Je smutně symbolické, že Memorial vznikl ještě v Sovětském svazu v době uvolňování poměrů za (Michaila) Gorbačova, ale za (Vladimira) Putina musí skončit," uvedl Matějka.