Ruský ministr: Ropa může při absenci investic zdražit až na 200 USD za barel

Petrohrad (Rusko) - Cena ropy se může vyšplhat až na 200 dolarů za barel, pokud Mezinárodní agentura pro energii (IEA) prosadí svůj záměr, aby svět přestal investovat do nových projektů těžby ropy a zemního plynu. Na ekonomickém fóru v Petrohradě to dnes řekl místopředseda ruské vlády a ministr energetiky Alexandr Novak. Cena ropy na světových trzích se od loňského podzimu vytrvale zvyšuje a severomořský typ Brent se z ceny kolem 38 dolarů vyšplhal na současných více než 70 dolarů za barel.

Novak se odvolává na středeční zprávu IEA, ve které agentura předpovídá na letošní rok téměř desetiprocentní růst investic do energetiky. V květnu však IEA vyzvala, aby investoři už nefinancovali nové projekty na dobývání ropy, zemního plynu a uhlí, pokud svět myslí vážně svůj závazek dosáhnout do poloviny století takzvané uhlíkové neutrality. Výzva se ale nesetkala s širokým přijetím, a to ani od vyspělých zemí, které cestu k uhlíkové neutralitě vytyčily. Uhlíkovou neutralitou se rozumí dosažení rovnováhy mezi emisemi uhlíku a jejich pohlcováním z atmosféry.

Ruský ministr dnes podle agentury Reuters poznamenal, že fosilní paliva se budou ve světě používat i v příštích desetiletích. Tedy bez ohledu na současné snahy co nejvíce podporovat obnovitelné zdroje energie. Spotřeba energií se bude zvyšovat v celém světě a energetické firmy letos i příští rok zvýší investice, řekl Novak.

Rusko je členem uskupení OPEC+, které zahrnuje Organizaci zemí vyvážejících ropu (OPEC) a její spojence. OPEC+ se loni po kolapsu poptávky způsobeném pandemií dohodl na snížení těžby o rekordních 9,7 milionu barelů denně. Od té doby však postupně omezení zmírňuje, snížení dohodnuté do července činí 5,8 milionu barelů denně. Před pandemií se ve světě spotřebovávalo zhruba 100 milionů barelů ropy denně.

Novak na ekonomickém fóru mimo jiné řekl, že je zatím předčasné bavit se o tom, kolik bude OPEC+ těžit v srpnu. Skupina podle něj bude muset posoudit sezonní růst poptávky a zvážit i potenciální návrat íránské ropy na trh.

Ekonomické fórum v Petrohradě, kterému se podle obdobné akce pořádané ve Švýcarsku někdy přezdívá ruský Davos, začalo ve středu. V pátek na něm promluví i ruský prezident Vladimir Putin. Akce se podle organizátorů zúčastní hosté ze 130 zemí a zástupci zhruba 1200 firem. Drtivá většina účastníků je na setkání osobně, jen zlomek se jich zúčastní prostřednictvím videokonference. Kvůli ruské anexi Krymu se ale mnoho západních politiků a byznysmenů této akci od roku 2014 vyhýbá.