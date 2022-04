Ruský Gazprom zastaví od středy dodávky plynu do Polska a Bulharska

Varšava - Polská plynárenská společnost PGNiG uvedla, že ji ruský Gazprom informoval, že od středečních 08:00 SELČ zastavuje dodávky zemního plynu do Polska prostřednictvím plynovodu Jamal. Potvrdily se tak neoficiální informace, které dříve dnes zveřejnila polská média. Gazprom zastaví od středy dodávky plynu také do Bulharska, podle agentury Reuters to dnes oznámilo bulharské ministerstvo energetiky.

Polská ministryně životního prostředí Anna Moskwová uvedla, že Polsko je připravené obejít se bez ruských energetických surovin.

Gazprom polskou stranu neinformoval, proč s dodávkami plynu končí. Nicméně portál onet.pl napsal, že minulý pátek vypršel termín, do kterého mělo Polsko zaplatit za surovinu v rublech, jak žádá Kreml. To ovšem Varšava odmítá, premiér Mateusz Morawiecki přístup Ruska označil za vydírání.

Společnost PGNiG také uvedla, že Gazprom porušil dlouhodobou smlouvu o dodávkách plynu a že podnikne kroky k obnovení dodávek tak, jak je to ve smlouvě, napsala agentura Reuters. Kontrakt vyprší s koncem letošního roku a polský vládní zmocněnec pro strategickou energetickou infrastrukturu Piotr Naimski uvedl, že si země poradí s tím, že dodávky končí už nyní. Dodal, že výpadek dodávek z Ruska může nahradit plyn proudící z jiných směrů.

Podle ministryně Moskwové jsou polské zásobníky zemního plynu naplněny ze 76 procent a není v současnosti nutné využívat jeho rezervy. "Polsko má potřebné rezervy plynu i zdroje dodávek, které chrání naši bezpečnost," řekla ministryně. Ujistila, že v polských domácnostech plyn chybět nebude.

Už odpoledne, kdy polská média přinesla neoficiální informace o ukončení dodávek plynu z Ruska, cena plynu v Evropě vzrostla o 17 procent, uvedla agentura Bloomberg.

Podle think tanku Forum Energii Polsko asi 55 procent své spotřeby zemního plynu kryje z dodávek z Ruska. Už delší dobu, bez ohledu na nynější konflikt na Ukrajině, pracuje na jejich nahrazení z jiných zdrojů. Letos na podzim má skončit stavba plynovodu Baltic Pipe, kterým do Polska poteče plyn z Norska.

Loni v prosinci zástupci Českého plynárenského svazu a společnosti NET4GAS uvedli, že případné přerušení dodávek plynovodem Jamal nebude mít na Českou republiku žádný vliv, případně jen velmi malý. Česko suroviny odebírá především z jiných přepravních tras, uvedl tehdy zástupce NET4GAS, která zajišťuje mezinárodní přepravu této suroviny do Česka.

V Česku je největším provozovatelem podzemních zásobníků plynu společnost RWE Gas Storage, provozuje šest zásobníků s provozním objemem asi 2,7 miliardy metrů krychlových. Dalším provozovatelem podzemních zásobníku plynu v tuzemsku je firma MND Gas Storage, která vlastní a provozuje dvě skladovací struktury. Zásobníky RWE Gas Storage jsou nyní naplněny zhruba ze 30 procent, letos se začaly plnit o několik týdnů dříve již 1. dubna, a to na základě požadavků zákazníků. Zásobu plynu má ČR přibližně na měsíc, a to v závislosti na počasí.

Gazprom zastaví od středy dodávky plynu do Bulharska

Bulharské ministerstvo energetiky uvedlo, že už přijalo opatření k zajištění alternativních dodávek plynu do Bulharska a že tak zatím není nutné omezovat jeho spotřebu.

Rusko se na dodávkách zemního plynu do Bulharska podílí z více než 90 procent, uvedla agentura Reuters. Ohlášené zastavení dodávek, které oznámil Gazprom bulharské státní společnosti Bulgargaz, zřejmě souvisí s požadavkem Kremlu, aby mu dodavatelé platili za plyn v rublech. Bulharské ministerstvo energetiky totiž dnes také uvedlo, že nový platební systém porušuje uzavřené dohody.

Bulharsko, které je členem EU a NATO, ale má tradičně blízko k Moskvě, je jednou z mála evropských zemí, které po zahájení ruské invaze na Ukrajinu 24. února oficiálně odmítly Ukrajině dodávat zbraně. Nicméně bulharský vývoz zbraní do ostatních zemí EU se za poslední dva měsíce téměř ztrojnásobil, což naznačuje, že bulharské zbraně mohou jít na Ukrajinu přes jiné státy.

Ukrajinský ministr zahraničí Dmytro Kuleba minulý týden v Sofii vyzval Bulharsko, aby Ukrajině poskytlo vojenskou pomoc proti ruské agresi. Spor ale panuje v bulharské vládní koalici, v níž jsou proti socialisté. Ti kvůli tomu pohrozili i odchodem z koalice, což by svrhlo křehký kabinet vytvořený loni v prosinci po měsících politického patu.

Bulharsko, stejně jako Ukrajina a další země bývalého východního bloku, má řadu zbraní sovětské provenience. K jejich používání tak ukrajinští vojáci nepotřebují žádný speciální výcvik.

Bulharský premiér Kiril Petkov s vládní delegací odjede ve středu do Polska a poté na Ukrajinu, kde se ve čtvrtek setká s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským, napsala dnes agentura AFP.