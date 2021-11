Ruský Gaprom podle Kyjeva výrazně snížil objem přepravy plynu přes Ukrajinu

Kyjev - Ruský plynárenský gigant Gazprom již počtvrté v letošním roce snížil denní objem tranzitu plynu přes Ukrajinu, a to na 60 milionů metrů krychlových. Uvedl to na facebooku šéf ukrajinského státního provozovatele plynárenské přepravní soustavy GTSOU Serhyj Makogon. Podle podmínek současné dohody s Ukrajinou musí Gazprom zaplatit minimálně za tranzit 109 milionů metrů krychlových denně, bez ohledu na to, zda tento plyn pošle. Přes Ukrajinu proudí plyn i do České republiky.

Makogon dodal, že současný objem přepravovaného plynu je zhruba poloviční ve srovnání s tím, co Gazprom posílal v předchozí topné sezoně.

Gazprom na žádost o komentář nereagoval, napsala agentura Reuters.

Vztahy mezi Ukrajinou a Ruskem se prudce zhoršily po ruské anexi Krymu v roce 2014 a vypuknutí války na východě Ukrajiny. Kyjev obviňuje Moskvu, že zneužívá energii jako zbraň vůči Evropě, což Moskva popírá.

Gazprom může přestat dodávat plyn přes Ukrajinu, pokud bude zprovozněn ruský plynovod Nord Stream 2, který obchází Ukrajinu, upozornil Makogon. Tím by se podle něj Ukrajina stala mnohem zranitelnější vůči přerušení dodávek. To podle něj ohrožuje energetickou bezpečnost nejen Ukrajiny, ale celé Evropy, a Gazprom bude moci snížit dodávky do Evropy, kdy se mu zachce.

Plynovod Nord Stream 2 je připraven zahájit provoz a posílat ruský plyn do Evropy. Potřebuje ale ještě získat certifikát od německého energetického regulačního úřadu. Někteří politici a kritici projektu obviňují Gazprom z toho, že snižuje dodávky, aby zvýšil ceny plynu a vytvořil tlak na Evropu, aby souhlasila s rychlým spuštěním plynovodu Nord Stream 2. Moskvu také obviňují ze záměrného zadržování dodávek. Rusko to však popírá a tvrdí, že své smluvní závazky plní, což potvrdili i hlavní evropští odběratelé.

Od soboty také funguje v obráceném režimu plynovod Jamal, který přepravuje ruský plyn přes Polsko do Německa. To znamená, že v současném režimu přepravuje plyn ze západu na východ. Větší problémy to však zatím nezpůsobuje.

Česko dováží většinu plynu z Ruska. Vedle trasy přes Ukrajinu a Slovensko má napojení na plynovod Nord Stream, který vede po dně Baltského moře do Německa.