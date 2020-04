Rusko zahájilo trestní stíhání kvůli odstranění Koněvovy sochy

Radnice Prahy 6 nechala 3. dubna 2020 odstranit z podstavce sochu maršála Ivana Stěpanoviče Koněva v Bubenči. Socha poputuje do depozitáře a následně do Muzea paměti 20. století, jehož vybudování chystá hlavní město. ČTK to sdělil mluvčí Prahy 6 Ondřej Šrámek. Koněvův pomník má podle rozhodnutí zastupitelstva městské části Prahy 6 z loňského září nahradit památník osvobození Prahy na konci druhé světové války. ČTK/Deml Ondřej