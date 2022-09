Rusko zahájilo rozsáhlé vojenské cvičení Vostok, účastní se ho i čínská armáda

Moskva - Rusko dnes zahájilo rozsáhlé vojenské cvičení Vostok 2022 (Východ 2022), kterého se účastní také armády Číny a dalších zemí. Agentura AP napsala, že jeho cílem je ukázat, že Moskva a Peking zesilují vojenskou spolupráci v období silného napětí ve vztazích se Spojenými státy. Rusko chce také předvést, že i v době invaze na Ukrajině má dostatečné kapacity pro rozsáhlé manévry na Dálném východě a v Japonském moři.

Ruské ministerstvo obrany uvedlo, že cvičení se zúčastní více než 50.000 vojáků, zapojí se do něho například 140 letounů a 60 válečných lodí. Na manévry, na kterých se podílí také členové ozbrojených sil dalších postsovětských republik, Číny, Indie, Laosu, Mongolska nebo Sýrie, osobně dohlíží náčelník ruského generálního štábu Valerij Gerasimov. Ruské a čínské námořnictvo budou v Japonském moři cvičit "společný postup při ochraně námořních komunikací, ekonomických zón a součinnost s pozemními vojsky".

Peking do Ruska vyslal přes 2000 vojáků s více než 300 vojenskými vozidly, asi dvaceti bojovými letouny a třemi válečnými loděmi, informovala čínská média.

Manévry jsou dokladem prohlubující se vojenské spolupráce mezi Moskvou a Pekingem, která zesílila po ruském vpádu na Ukrajinu z 24. února. Čína odmítá ruskou agresi kritizovat a obviňuje Spojené státy a NATO, že Moskvu vyprovokovaly. Peking odsoudil přísné sankce, které Západ na Rusko kvůli invazi uvalil. Rusko se zase jednoznačně postavilo za Čínu v době napětí, které se mezi Pekingem a Spojenými státy vyostřilo poté, co šéfka americké Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiová nedávno navštívila Tchaj-wan. Čína tento ostrov považuje za svoji vzbouřeneckou provincii.

