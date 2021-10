Rusko za den zaznamenalo 1015 úmrtí s covidem, nejvíc od začátku pandemie

Moskva - Rusko v pondělí zaznamenalo 1015 úmrtí spojených s nemocí covid-19, což je nejvyšší denní přírůstek od začátku pandemie. Vysoký je nadále i počet nově potvrzených případů nákazy koronavirem SARS-CoV-2, který covid vyvolává - v pondělí jich přibylo 33.740. Informovala o tom dnes ruská média s odvoláním na vládní krizový štáb. Místopředsedkyně ruské vlády navrhla vyhlásit kvůli koronaviru pracovní volno od 30. října do 7. listopadu. Rozhodnout o tom má podle ruských médií prezident Vladimir Putin.

Denní přírůstky nakažených a úmrtí spojených s infekcí jsou v Rusku již několik týdnů vysoké a stále stoupají. Pondělní rekord podruhé překročil hranici 1000 zemřelých za den, předchozí nejvyšší údaj úřady zaznamenaly minulý týden v pátek, o víkendu přibylo 997 a 998 úmrtí. Za celou pandemii vládní štáb registruje 225.325 mrtvých, ruský statistický úřad Rosstat ale uvádí kolem 420.000 obětí, neboť eviduje i osoby, u kterých se covid zjistil až po smrti.

Pondělní počet nově potvrzených případů infekce jen o málo zaostává za nedělním údajem 34.325 nakažených, což je v zemi se 146 miliony obyvatel dosud nejvíce od začátku pandemie. Celkově se v Rusku koronavirem podle oficiálních statistik infikovalo přes osm milionů lidí.

Vicepremiérka Taťjana Golikovová navrhla požádat prezidenta Putina, aby vyhlásil období od 30. října do 7. listopadu za dny pracovního volna, přičemž v regionech, kde je situace s koronavirem nejhorší, by toto volno mohlo začít již 23. října. Návrh podle ruských médií podpořil premiér Michail Mišustin, který jej ve středu předloží na poradě s hlavou státu. Prezidentův mluvčí uvedl, že Putin návrhy vyslechne, ale rozhodnutí přijme sám.

Golikovová podle listu Kommersant doporučila i další opatření, včetně toho, že nepracující a neočkovaní penzisté by museli zůstávat ve svých domovech, zaměstnavatelé by měli převést neočkované pracovníky starší 60 let na měsíc na práci z domova a měli by také zaměstnancům poskytovat dva dny volna na očkování.

Plně očkováno je podle vicepremiérky jen 45 procent Rusů, což neumožňuje ovlivnit úmrtnost v zemi.

Kommersant připomněl, že mluvčí Peskov na počátku měsíce hovořil o tom, že zavedení lockdownu v zemi představuje "naprosto nežádoucí scénář".

V Moskvě starosta Sergej Sobjanin vyhlásil nová omezení, týkající se domácí izolace všech neočkovaných seniorů starších 60 let od 25. října do 25. února, jakož i požadavku na povinné očkování 80 procent pracovníků ve službách do Nového roku; dosud mělo jít o 60 procent. Z domova má také pracovat nejméně 30 procent zaměstnanců moskevských podniků. Od léta jde o první restrikce, které se vynutila další vlna pandemie a pomalý postup očkování, upozornila agentura AFP.