Ženeva - Rusko vyhrálo u Světové obchodní organizace (WTO) spor s Ukrajinou týkající se zastavení dovozu ukrajinského železničního zařízení do Ruska. Moskva argumentovala národní bezpečností. Je to poprvé, co WTO rozhodla o právu na výjimku ve volném obchodu právě z důvodu národní bezpečnosti, uvedla dnes agentura Reuters.

Verdikt může podpořit rozhodnutí amerického prezidenta Donalda Trumpa zavést cla na dovoz oceli, hliníku a aut do USA. I Trump totiž argumentuje národní bezpečností.

Proti dnešnímu rozhodnutí WTO je možné se odvolat. Výbor WTO také potvrdil, že organizace má právo přezkoumat tvrzení o národní bezpečnosti. Tím nedal za pravdu tvrzení Washingtonu, že národní bezpečnost nepodléhá přezkumu WTO.

Ukrajina v roce 2015 podala stížnost k WTO poté, co Rusko pozastavilo proces certifikace a posuzování shody pro ukrajinské kolejové vozy, železniční výhybky a další železniční zařízení. Proces byl pozastaven, protože Rusko odmítlo posílat své inspektory na Ukrajinu, aby tam ověřili, zda je vývoz z Ukrajiny v souladu s ruskými normami. Jako důvod uvedlo, že se obává o jejich život.

Podle Ukrajiny bylo odůvodnění Ruska ve skutečnosti jen záminkou pro zákaz dovozu. Prakticky totiž znamenalo zastavení dovozu ukrajinského železničního zařízení do Ruska, které bylo velkým vývozním artiklem Kyjeva.

Lokomotivy, železniční vozy a další železniční zařízení byly ještě v roce 2011 nejhodnotnějším vývozním artiklem Ukrajiny do Ruska. Jde o dobu, než se tito dva bývalí spojenci diplomaticky odcizili.

Celkový vývoz Ukrajiny do Ruska v roce 2011 činil 19,8 miliardy USD (452 miliard Kč), z toho železniční zařízení představovalo asi 3,2 miliardy USD. Hodnota železničního vývozu pak prudce klesla a v posledních letech dosahovala méně než 150 milionů USD.