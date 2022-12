Rusko válčí s NATO, které se ještě do boje nedostavilo, pobavil Zelenskyj vtipem

Kyjev - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj pobavil Ukrajince vtipem o tom, jak Rusko "válčí" s NATO, které se ovšem ještě do boje nedostavilo. Zelenského anekdota v pořadu moderátora Davida Lettermana z Netflixu na účet Moskvy a ruských invazních vojsk se rychle rozšířila na sociálních sítích, píše agentura Unian.

Zelenskyj v pořadu amerického moderátora upozornil, že Ukrajinci mají v poslední době jen málo důvodů k radosti. Smysl pro humor je však zachraňuje před šílenstvím, jelikož na pozadí informací o zvěrstvech ruských invazních sil je těžké zůstat klidný, píše agentura. Prezident proto navrhl, aby si Letterman poslechl vtip o tom, jak obyvatelé Oděsy diskutují o válce. Následně začal vyprávět:

"Potkali se dva Oděsané... A jeden druhému říká:

'Tak jaká je situace, co se říká?'

'Nu což, říká se, že je válka.'

'A jaká válka?'

'Rusko válčí s NATO!'

'Vážně?'

'Ano, ano, je válka. Rusko bojuje s NATO.'

'A co?'

'No co... 70.000 ruských vojáků padlo, skoro všechny rakety spotřebovali, mnoho techniky je rozbito, vyhozeno do povětří. Taková je situace.'

'A co NATO?'

'A co NATO? NATO ještě nedorazilo'."

Video se Zelenským vyprávějícím vtip se rychle rozšířilo po sociálních sítích, píše Unian. Ukrajinci podle agentury záběry komentují a souhlasí, že smysl pro humor jim skutečně pomáhá překonávat hrozné události.

Ukrajinský prezident, který byl před vstupem do politiky znám jako komik, během Lettermanovy talkshow mimo jiné řekl, že chce být hlavou státu do vítězství Ukrajiny ve válce s Ruskem. O své pozdější politické budoucnosti zatím nepřemýšlí, rád by ale po porážce Ruska zajel k moři a dal si pivo.

Pořad se natáčel před časem v kyjevském metru, jehož podzemní prostory jsou považovány za jedny z nejbezpečnějších míst v případě ruských vzdušných útoků. V jednu chvíli interview přerušil letecký poplach.

Zatímco Letterman vypadal znepokojeně, nikdo jiný nereagoval, popsala agentura Reuters. Na jeho dotaz, co to znamená, Zelenskyj odvětil: "Bohužel to znamená, že se z války stal zvyk. Mnoho Ukrajinců si na ni zvyklo... Pro mě jsou sirény ukazatelem toho, že válka neskončila... Připomínají, že někde, někdo obětuje svůj život za ten váš."

Zelenskyj podle rádia Svobodná Evropa/Rádia Svoboda (RFE/RL) zároveň řekl, že válka, kterou v únoru rozpoutalo Rusko, by mohla skončit po smrti ruského prezidenta Vladimira Putina. "Když Putin zemře, válka nebude," nechal se slyšet prezident. Rusové se v takovém případě podle něj budou věnovat domácí politice a nikoliv zahraniční.