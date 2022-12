Rusko v pátek na Ukrajinu vypálilo celkem 98 řízených střel, uvedla armáda

Kyjev - Ruská invazní armáda vystřelila v pátek na ukrajinskou civilní a energetickou infrastrukturu celkem 98 řízených střel, uvedl dnes ve své ranní svodce ukrajinský generální štáb. Invazní vojsko podle něj také v 65 případech pálilo ze salvových raketometů. Ukrajinské ozbrojené síly za uplynulý den odrazily nepřátelské útoky u více než 20 obcí včetně Bachmutu, napsalo velení ukrajinské armády.

Ukrajinský generální štáb tvrdí, že obránci odrazili ruské útoky u obcí Ploščanka, Červonopopivka a Bilohorivka v Luhanské oblasti na východě Ukrajiny. A také u Bachmutu, Opytne, Zelenopillje, Andrijivky, Marjinky, Pobědy a Novomychajlivky v sousední Doněcké oblasti.

"Nepřítel přesouvá některé jednotky a stahuje část svých vojáků z Kachovky a Nové Kachovky v Chersonské oblasti směrem k (obci) Nyžni Sirohozy," uvádí dále ukrajinský generální štáb. "Mezi místními obyvateli ruští vojáci šíří informaci, že ruské vojsko Kachovku opustí do konce roku a proto loajálním obyvatelům nabízejí přesun na dočasně okupovaný Krym," podotklo velení ukrajinských ozbrojených sil.

Tvrzení znepřátelených stran nelze ve válečných podmínkách ihned ověřit z nezávislých zdrojů.

Ukrajina v pátek čelila dalšímu rozsáhlém ruskému vzdušnému útoku na svou infrastrukturu. Exploze otřásly podle ukrajinských úřadů Kyjevem i dalšími městy. Výpadky v dodávkách elektřiny a vody kvůli tomu postihly řadu míst včetně Charkovské oblasti. Ukrajinci proto i dnes pracují na obnovení dodávek elektřiny, píše agentura AFP.

"Naši technici a opravářské čety začali pracovat už během vzdušného poplachu a dělají vše pro to, aby obnovili výrobu a dodávky elektřiny. Chce to čas. Ale udělá se to," řekl prezident Volodymyr Zelenskyj, který podle serveru Ukrajinska pravda také prohlásil, že Rusové mají dostatek raket na ještě několik takto rozsáhlých vzdušných útoků. Nic to ale podle něj nezmění na rozložení sil ve válce, kterou rozpoutala Moskva letos v únoru.

Starosta Kyjeva Vitalij Kličko dnes oznámil, že metro ve městě už zase slouží svému původnímu účelu poté, co se v něm v pátek provoz vlaků kvůli vzdušným útokům zastavil a jeho podzemní části se proměnily v kryty. Všichni obyvatelé Kyjeva podle něj už mají také dodávky vody. V polovině města bylo obnoveno vytápění a ve dvou třetinách dodávky elektřiny, informoval Kličko na telegramu, kde zároveň upozornil na pokračující nedostatek elektřiny a nouzové odstávky.

Agentura Ukrinform s odvoláním na šéfa Dněpropetrovské oblasti Valentyna Rezničenka mezitím napsala, že v troskách domu ve městě Kryvyj Rih, který zasáhla ruská střela, se našlo tělo rok a půl starého chlapce. Celkem tak ruský útok v tomto městě zabil čtyři lidi - čtyřiašedesátiletou ženu a mladý pár s jejich malým synem, poznamenal Ukrinform. Další lidé včetně dětí utrpěli zranění. Čtyři zraněné hlásí vedení Kyjevské oblasti.