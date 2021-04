Rusko v odvetě vyhostí 20 zaměstnanců české ambasády v Moskvě

Moskva - Rusko vyhostí 20 zaměstnanců české ambasády, ze země musejí odjet do pondělní půlnoci. Ruské ministerstvo zahraničí to podle svého dnešního vyjádření oznámilo českému velvyslanci v Moskvě Vítězslavu Pivoňkovi. Toho si předvolalo v reakci na rozhodnutí České republiky vyhostit 18 ruských diplomatů kvůli podezření, že příslušníci ruské tajné služby se zapojili do výbuchu skladu munice ve Vrběticích z roku 2014. Moskva hrozila odvetou a mimo jiné uvedla, že v kroku české vlády vidí americký vliv. Český ministr vnitra a zahraničí Jan Hamáček uvedl, že jej vysoký počet vyhoštěných pracovníků české ambasády překvapil.

Podle záběrů agentury TASS se dnes Pivoňka dostavil do budovy ministerstva zahraničí na Smolenském náměstí v Moskvě, s novináři ale nemluvil.

Ruská diplomacie ostře reagovala na sobotní oznámení české vlády a označila ho za provokaci. Obvinění z podílu ruských tajných služeb na výbuchu v muničním areálu ve Vrběticích považuje Moskva za absurdní a nepodložená.

"Podnikneme odvetná opatření, která donutí autory této provokace plně pochopit svou odpovědnost za zničení základů běžných vztahů mezi našimi zeměmi," napsalo ministerstvo v dřívějším prohlášení.

Místopředseda české vlády Jan Hamáček dnes v České televizi řekl, že pokud odpověď Moskvy nebude reciproční, musela by Česká republika přistoupit k dalšímu kroku. „Je to krok, který jsme očekávali. Musím říci, že mě překvapuje, že to číslo je takto vysoké, je to více našich pracovníků, než jsme my vyhostili,“ řekl později.

Česká vláda podle něj vyšle do Moskvy vládní speciál vzhledem k tomu, že vyhoštění čeští pracovníci dostali na odchod ze země jen o něco více než 24 hodin. Takto krátký termín přitom podle Hamáčka dává Rusko v poslední době často. "Něco podobného se stalo Polsku," uvedl s odkazem na diplomatickou roztržku Varšavy a Moskvy z posledních dní.

V Rusku podle Hamáčka nadále zůstane český velvyslanec Pivoňka, který bude zajišťovat komunikaci s tamní diplomacií. "Já nepředpokládám, že by ruská strana teď měla nějaký zájem s námi moc hovořit," poznamenal vicepremiér. Postup české vlády však hájil: "To, co se tady teď stalo, znamená víceméně obrovské komplikace pro špionážní operace Rusů nejen v České republice, ale v celé střední Evropě, a ten krok byl správný."

Ruská diplomacie nazvala počínání české vlády pokračováním řady protiruských akcí, které Česká republika podnikla v posledních letech. Je těžké nevidět za vypovězením pracovníků ruského velvyslanectví v Praze "americké stopy", uvedlo ruské ministerstvo.

"Ve své snaze vyhovět Spojeným státům vzhledem k nedávným americkým sankcím proti Rusku české úřady dokonce předčily své zámořské pány," dodala ruská diplomacie.

Washington uvalil ve čtvrtek na Moskvu řadu sankcí a vyloučil ze země deset ruských diplomatů. Podle americké diplomacie jde o reakci na ruské vměšování do loňských amerických prezidentských voleb, na kybernetické útoky proti americkým vládním agenturám, na údajně agresivní vystupování vůči Ukrajině a další "škodlivé" kroky Moskvy. Ta podobná obvinění odmítá. Rusko o den později vykázalo deset amerických diplomatů a uvedlo, že zváží i další odvetné kroky.

Ruský poslanec: Vyhoštění ruských diplomatů z ČR je reakcí na dění v Bělorusku

Rozhodnutí České republiky vyhostit 18 ruských diplomatů je snahou Západu odvést pozornost od aktivit organizované skupiny plánující převrat v Bělorusku. Podle agentury TASS to dnes řekl šéf zahraničního výboru dolní komory ruského parlamentu Leonid Sluckij. Běloruský prezident Alexandr Lukašenko ze zapojení do tohoto plánu obvinil americké tajné služby.

Ruská tajná služba FSB v sobotu oznámila, že v Rusku zatkla dva Bělorusy, kteří jsou podezřelí z plánů na svržení běloruské vlády a z chystaného atentátu na běloruského prezidenta. Muži byli vydáni do Běloruska.

"Jakmile zazněla obvinění namířená proti americkému prezidentovi, české úřady jako na povel oznámily vyhoštění ruských diplomatů," cituje TASS vyjádření Sluckého. "Je naprosto jasné, že to bylo zinscenované. Bělorusové útočí na Spojené státy, tak my odvedeme pozornost v politické i v informační sféře a zaútočíme na Rusko," dodal.

Sluckij uvedl, že mu telefonují kolegové z Parlamentního shromáždění Rady Evropy, kteří si dělají ze situace obavy. "Je jasné, že tuto situaci vyvolal dálný Západ. Na takovéto věci je zapotřebí odpovědět. A naše odpověď přijde okamžitě," dodal.

Podobně pohrozila Česku v sobotu i mluvčí ruského ministerstva zahraničí Marija Zacharovová. Podle ní Česká republika dobře ví, jaké důsledky může po vyhoštění 18 ruských diplomatů očekávat.

Premiér Andrej Babiš v sobotu oznámil, že Česko vyhostí 18 pracovníků ruského velvyslanectví v Praze kvůli podezření ze zapojení příslušníků ruské tajné služby do výbuchu skladu munice ve Vrběticích v roce 2014. Diplomaté, kteří mají být vypovězeni, byli podle české vlády identifikováni jako členové ruských zpravodajských služeb.