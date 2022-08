Rusko utočí na pozice u Doněcku a připravuje ofenzívu na Kryvyj Rih

Kyjev/Washington - Ruské síly patrně dostaly rozkaz k přímému útoku na město Avdijivka na východě Ukrajiny, než aby čekaly na úspěch obkličovací operace v oblasti. Uvedl to ve svém pravidelném hodnocení americký Institut pro studium války (ISW). Podle ukrajinského velení se Rusko na jihu připravuje na protiofenzívu směrem na město Kryvyj Rih.

V noci na dnešek podle ukrajinských úřadů pokračovalo ruské ostřelování ukrajinských měst. V Charkově byly slyšet dva silné výbuchy, uvedl server stanice Suspilne. V obci Krasnohorivka jihozápadně od Avdijivky zemřeli čtyři civilisté a sedm jich bylo zraněno, uvedl gubernátor Doněcké oblasti Pavlo Kyrylenko. Terčem ostřelování byl také opět Mykolajiv.

Ruské zdroje a zdroje proruských separatistů v Donbasu zveřejnily videa, která naznačují, že ukrajinští obránci byli vytlačeni z pozic kolem větrací šachty uhelného dolu Butivka jihozápadně od Avdijivky. Toto místo označuje ISW za nejbližší ukrajinské postavení k městu Doněck a zároveň klíčovou obrannou pozici pro samotnou Avdijivku. Ukrajinci ji drželi od roku 2015. ISW upozorňuje, že i ukrajinský generální štáb připustil "částečně úspěšný" postup ruských sil v této oblasti.

Rusko podle ukrajinského velitelství Jih začalo soustředit vojska ve směru na Kryvyj Rih ve snaze podniknout protiofenzívu a postoupit za hranice Chersonské oblasti. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v polovině července nařídil armádě osvobodit jižní Ukrajinu, podle ukrajinských úřadů se v Chersonské oblasti podařilo osvobodit od ruské okupace 53 obcí.

