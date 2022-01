Rusko se v rozhovorech o Ukrajině snaží obejít EU, uvedl Le Drian

Paříž - Rusko se snaží obejít Evropskou unii tím, že vede ohledně Ukrajiny rozhovory přímo se Spojenými státy, řekl dnes francouzský ministr zahraničí Jean-Yves Le Drian stanicím BMF TV a RMC. Moskva v posledních měsících přesunula k ukrajinským hranicím desetitisíce vojáků a těžkou techniku. Kyjev se obává vpádu na své území.

"Ruský prezident Vladimir Putin chce obejít Evropskou unii, chce udělat díru do soudržnosti EU, která se upevňuje," řekl Le Drian. "Bezpečnost EU si nelze představit bez Evropanů," dodal ministr.

"Putin navrhl jednat s NATO o jakémsi návratu do zón vlivu z minulosti... což by znamenalo, že Rusko obnoví ducha Jalty," řekl Le Drian s odkazem na konferenci spojeneckých mocností z druhé světové války v únoru 1945, která Sovětskému svazu poskytla kontrolu nad jeho východoevropskými sousedy. "Není to náš názor, ale musíme tuto diskusi přijmout," prohlásil Le Drian.

Le Drian uvedl, že jakýkoli další vojenský vpád Ruska na Ukrajinu by měl "vážné strategické důsledky", přičemž jednou z možností je podle něj revize plynovodu Nord Stream 2 vedoucího pod Baltským mořem. Uvedl, že navzdory Putinovým ujištěním, že začíná stahovat vojáky z regionu, se toho Paříž zatím nedočkala.

Ministři zahraničí zemí NATO budou dnes jednat prostřednictvím videokonference, během které se pokusí najít společnou pozici pro možné vyjednávání s Moskvou. Jeho cílem má být odvrácení hrozící ruské invaze na Ukrajinu. V pondělí začnou v Ženevě rozhovory mezi americkými a ruskými diplomaty.

Řada západních zemí již Rusku pohrozila tvrdými sankcemi v případě, že poruší územní svrchovanost sousední země, která usiluje o členství v Severoatlantické alianci i v EU. Moskva uvedla, že sníží napětí, pokud se NATO zřekne rozšiřování o postsovětské státy a nebude umísťovat zbraně na území svých východních členských zemí.