Rusko se soustředí na udržení pozic, u Doněcku pokračuje v ostřelování

Kyjev/Moskva - Ruská vojska pokračují v palbě podél celé linie střetu v oblasti Doněcku na východě Ukrajiny. Na ostatních frontách zaměřují své úsilí na udržení dříve dosažených pozic, průzkum, ženijní zajištění, doplnění zásob a snahu zlepšit své taktické postavení. V dnešní ranní zprávě o vývoji bojů o tom informoval generální štáb ukrajinské armády.

Ruský agresor podle Kyjeva pokračuje v dělostřeleckém ostřelování ukrajinských vojenských pozic a civilní infrastruktury také v pohraničních osadách Černihivské a Sumské oblasti. U Charkova se ruské jednotky soustřeďují na snahu udržet obsazené pozice a zabránit dalšímu postupu ukrajinských jednotek.

V Mariupolu Rusové dál dělostřelectvem a letecky útočí na zbývající ukrajinské vojáky zablokované v ocelárnách Azovstal.

Ukrajinská armáda za posledních 24 hodin odrazila na doněcké a luhanské frontě dvanáct nepřátelských útoků, zničila tři tanky, tři dělostřelecké systémy, šest jednotek bojových obrněných vozidel a sedm nepřátelských vozidel, uvedl ukrajinský štáb. Tyto informace není možné ověřit z nezávislých zdrojů.

Jednotky ozbrojených sil Běloruska podle informací ukrajinské armády posilují pozice na bělorusko-ukrajinské hranici v oblasti měst Brest a Gomel. Stále napjatá je situace v Podněsterské oblasti Moldavské republiky, která se ale výrazně nezměnila.

Rusko stupňuje raketové útoky, protože se mu nedaří na bojišti, řekl Zelenskyj

Rusko stupňuje své raketové a letecké útoky, protože se mu nedaří na bojišti. V noci na dnešek to řekl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. V příhraničních oblastech ukrajinské síly zaznamenávají ruské "sabotážní akce". Podle Zelenského Ukrajina nadále usiluje o to, aby dostala do bezpečí vojáky, již se nachází v ocelárnách Azovstal v Mariupolu, napsala agentura AP.

Zelenskyj zmínil ruské raketové a letecké útoky, které v posledních 24 hodinách zasáhly cíle ve Lvovské, Sumské, Černihivské či Luhanské oblasti. "Je to způsob, jak si ruská armáda kompenzuje řadu neúspěchů na východě a na jihu naší země," uvedl Zelenskyj. Podle něj tyto útoky nemají zásadní vojenský dopad. "Tyto útoky, jako mnohé další před tím, v zásadě nic nemění," dodal. Ukrajinská armáda však posílí svou protivzdušnou obranu.

Kyjev dále usiluje o to, aby dostal do bezpečí své vojáky, kteří se stále nachází v areálu oceláren Azovstal v Mariupolu. "Evakuační mise pokračuje, dohlíží na ní naši vojáci a příslušníci zpravodajských služeb," uvedl Zelenskyj s tím, že pokračují také jednání s Ruskem. "Zapojeni jsou (do rozhovorů) nejvlivnější mezinárodní zprostředkovatelé," dodal ukrajinský prezident.

V pondělí Kyjev uvedl, že z oceláren, které jsou poslední baštou ukrajinského odporu v Mariupolu, bylo evakuováno přes 250 vojáků, a to včetně desítek raněných. Odešli na území, které kontrolují proruští separatisté z mezinárodně neuznávané takzvané Doněcké lidové republiky. Ti tvrdí, že se ukrajinští vojáci vzdali. Podle Kyjeva se jedná o jejich výměnu za ruské zajatce.

Podle serveru The Kyiv Independent Zelenskyj také podepsal výnos, kterým zřizuje komisi, která bude mít za úkol vyhodnotit škody způsobené Ukrajině ruskou vojenskou agresí. Úkolem orgánu bude rovněž zajistit kompenzace za škody způsobené ruskou armádou a nastavení opatření pro poválečnou obnovu země.

Válka na Ukrajině … SLEDUJEME ON-LINE